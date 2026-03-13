La UBA otorgará el Doctorado Honoris Causa a Alejandro Dolina

El Consejo Superior de la UBA aprobó otorgar su máxima distinción honorífica al escritor y conductor radial por su trayectoria intelectual y su aporte a la cultura argentina.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgar el título de "Doctor Honoris Causa" a Alejandro Dolina, en reconocimiento a su trayectoria intelectual y artística, luego de que el Consejo Superior de la institución aprobara la distinción, por la influencia del conductor en la cultura argentina a través de la literatura, la radio y el pensamiento.
El reconocimiento constituye la máxima distinción honorífica que entrega la UBA y busca destacar a personalidades cuya obra haya tenido un impacto relevante en el ámbito cultural y académico. En el caso de Dolina, la universidad valoró la amplitud de su producción y su aporte al debate cultural argentino.
En los fundamentos de la resolución se señala que Dolina realizó estudios vinculados a distintas disciplinas, como Letras, Historia y Música, y desarrolló una obra literaria que incluye títulos como "Crónicas del Ángel Gris" y "Notas al pie", entre otros trabajos.
El documento también destaca los numerosos reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Konex Diploma al Mérito en 1991, cuatro Premios Argentores, el Premio Lector de la Feria del Libro en 2013 y el Martín Fierro de Oro en 2022. También fue distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en 2001 y Visitante Ilustre de Montevideo en 2003.
La iniciativa para otorgar el Doctorado Honoris Causa fue impulsada desde la Facultad de Ciencias Sociales por el vicedecano Diego de Charras, junto con la directora de la carrera de Comunicación Social, Larisa Kejval, y el director de la carrera de Ciencia Política, Miguel De Luca.
La resolución también resalta su extensa trayectoria en los medios, especialmente como conductor de programas radiales como "La venganza será terrible" y "El ombligo del mundo", además de su trabajo en televisión y cine.
A lo largo de su carrera, la figura de Dolina también fue reconocida en el ámbito cultural con homenajes como el “Paseo del Ángel Gris”, inaugurado en 2014 en la localidad bonaerense de Caseros en referencia a su obra y a su infancia en ese barrio.
Con esta distinción, la Universidad de Buenos Aires suma a Dolina al grupo de personalidades que recibieron el Doctorado Honoris Causa, un reconocimiento reservado para figuras que han dejado una marca significativa en la vida cultural e intelectual del país.