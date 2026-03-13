La UBA otorgará el Doctorado Honoris Causa a Alejandro Dolina

La iniciativa para otorgar el Doctorado Honoris Causa fue impulsada desde la Facultad de Ciencias Sociales por el vicedecano Diego de Charras, junto con la directora de la carrera de Comunicación Social, Larisa Kejval, y el director de la carrera de Ciencia Política, Miguel De Luca.

Alejandro Dolina extraña la radio con gente, su marca en el orillo. Mientras eso vuelve hay streaming para juntarse. Alejandro Dolina extraña la radio con gente, su marca en el orillo. Mientras eso vuelve hay streaming para juntarse.

La resolución también resalta su extensa trayectoria en los medios, especialmente como conductor de programas radiales como "La venganza será terrible" y "El ombligo del mundo", además de su trabajo en televisión y cine.

A lo largo de su carrera, la figura de Dolina también fue reconocida en el ámbito cultural con homenajes como el “Paseo del Ángel Gris”, inaugurado en 2014 en la localidad bonaerense de Caseros en referencia a su obra y a su infancia en ese barrio.

Con esta distinción, la Universidad de Buenos Aires suma a Dolina al grupo de personalidades que recibieron el Doctorado Honoris Causa, un reconocimiento reservado para figuras que han dejado una marca significativa en la vida cultural e intelectual del país.