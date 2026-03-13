Pedro Rosemblat confirmó que se casa con Lali Espósito: ¿Cuándo será la boda?

Lali, nota

A UN PASO DEL ALTAR

“Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo”, adelantó, Pedro, sobre el evento que se desarrollará durante este año y que, claro, convocará a la prensa de todo el país, considerando que tiene como a una de sus protagonistas a la popular cantante.

Lali, nota 2 El anillo de compromiso de autor que Pedro le regaló a Lali, ante la propuesta de casamiento.

“¿Invitación a quién? ¿A la prensa para que cubra? No, espero que no”, expresó, Rosemblat, con una sonrisa. Y, acto seguido, se animó a hablar de la posibilidad de convertirse en padres con Espósito. "Un paso, otro paso... No lo sé. Hoy estamos en esta. Después, quién sabe...".