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Pedro Rosemblat confirmó que se casa con Lali Espósito: ¿Cuándo será la boda?

El conductor de Gelatina confirmó que la unión será este año. "Para nosotros es algo novedoso, estoy contento".

Pedro Rosemblat, pareja de Lali Espósito, habló del casamiento que protagonizarán antes de fin de año. Reveló qué le genera el gran pasado que darán con la cantante y adelantó la posibilidad de que tengan un hijo. "Un paso, otro paso. Hoy estamos en esta".

“Yo estoy contento. Es una situación obviamente novedosa, nunca lo hice, ella tampoco. Así que bueno, con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido, pero allá vamos, compartió Pedro, conductor del streaming Gelatina.

"Es imposible que yo te lo cuente, amigo. Es algo íntimo que me da vergüenza y pudor...", se escudó Rosemblat, al momento de ser consultado por Bruno Incicco, cronista de Desayuno Americano, el programa de Pamela David, en América.

Lali, nota

A UN PASO DEL ALTAR

“Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo”, adelantó, Pedro, sobre el evento que se desarrollará durante este año y que, claro, convocará a la prensa de todo el país, considerando que tiene como a una de sus protagonistas a la popular cantante.

Lali, nota 2
El anillo de compromiso de autor que Pedro le regaló a Lali, ante la propuesta de casamiento.

El anillo de compromiso de autor que Pedro le regaló a Lali, ante la propuesta de casamiento.

“¿Invitación a quién? ¿A la prensa para que cubra? No, espero que no”, expresó, Rosemblat, con una sonrisa. Y, acto seguido, se animó a hablar de la posibilidad de convertirse en padres con Espósito. "Un paso, otro paso... No lo sé. Hoy estamos en esta. Después, quién sabe...".

Pedro, hablando del casamiento

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