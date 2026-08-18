Secretos de Buenos Aires: la habitación de Federico García Lorca/ Por Antonio Las Heras

La habitación 704

García Lorca hacía base en el Hotel Castelar, ubicado en Avenida de Mayo 1152, llamado así porque los dueños quisieron recordar al primer presidente de la Primera República Española, don Emilio Castelar. El hotel está construido bajo los cánones de la época y en él se hospedó el poeta, en la habitación 704.

En su inauguración se llamó Hotel Excelsior, y en su subsuelo funcionó la peña “Signo”. Por allí desfilaron Oliverio Girondo, Alfosina Storni, Norah Lange, Raúl Gonzales Tuñón, Vicente Ruiz Huidobro, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, David Siqueiros, y muchos más.

Antonio Las Heras en la habiotaciòn 704 del Castelar, donde se alojara García Lorca en su paso por Buenos Aires

El Castelar siguió funcionando durante décadas y aquella habitación que fuera residencia de García Lorca se transformó en un museo al cual podían acceder tanto los hospedados como la gente interesada en conocer aquel histórico ámbito.

Empero, durante la pandemia el hotel cerró y al día de hoy continúa sin funcionamiento guardando, oculta, esa valiosa reliquia.

Lorca participaba de la peña y recitaba poesías en la radio Stentor, que transmitía desde los sótanos del hotel. "No se encontraron los archivos de audio de ese momento, solo hay una filmación sin sonido dando vueltas", advierte Feliu. El video está en YouTube: son 40 segundos en los que se lo ve sonriente, de mirada penetrante, engominado, saludando a cámara y enfundado en una polera con saco de traje, acompañado de Reforzo, a quien le hace entrega de un libro.

El día de su despedida, por los micrófonos de “Radio Stentor”, cuyo estudio estaba ubicado en el subsuelo del Hotel Castelar, Federico García Lorca se despedía de Buenos Aires de esta manera:

“Cuando llegué a Buenos Aires, me pidieron que saludara al público desde el balcón invisible de la radio, y rehusé porque, dentro de mi carácter sencillo, encontré desorbitada la proposición. Tengo miedo siempre de ser molesto y me da rubor la popularidad adquirida siempre a costa del paisaje tranquilo de nuestra vida íntima. Hoy yo mismo acudo a despedidme de vosotros, porque ya entre los que me escuchan hay muchos cientos de amigos míos. Yo vengo solamente a dar gracias por el interés y la cordialidad con que me habéis tratado en estos seis meses. Me voy con gran tristeza, tanta, que ya tengo ganas de volver. Ahora pienso en los días de nostalgia que voy a pasar en Madrid recordando el ahora barro fresco, olor a búcaro andaluz, que tienen las orillas del río, y el deslumbramiento de la tremenda llanura donde se anega la ciudad, en una melancólica música de hierbas y balidos. Yo sé que existe una nostalgia de la Argentina, de la cual no me veré libre y de la cual no quiero librarme porque será buena y fecunda para mi espíritu. Adiós a todos y salud. Dios quiera que nos volvamos a ver y desde luego yo, Siempre que escriba mis nuevas obras de teatro, pensaré siempre en este país que tanto aliento me ha dado como escritor. Hasta la vuelta.”

Como conocemos, García Lorca no volvió a la Argentina, puesto que el 18 de agosto de 1936, fue fusilado por las milicias falangistas en el barranco de Viznar, en la carretera que une las localidades de Víznar y Alfacar, a diez kilómetros de Granada.

Antonio Las Heras es autor del libro “Las búsquedas espirituales de Ricardo Güiraldes y otros escritos sobre sobre escritores y escrituras.” En 2024, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo designó “Personalidad destacada en el ámbito de la cultura.” e mail: [email protected]