Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este sábado 26 de septiembre

En la zona central del país, el tiempo se presentará más templado, con máximas de entre 18°C y 29°C, según la provincia. Habrá mayor presencia de nubosidad en distintos sectores, aunque también se esperan momentos de cielo parcialmente soleado. En Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y áreas de Cuyo los registros serán más agradables, mientras que las mínimas estarán entre los 5°C y 13°C.

En la Patagonia, en tanto, continuará el ambiente frío, con máximas que en varios sectores no superarán los 14°C y mínimas cercanas a 0°C o bajo cero. Se espera cielo mayormente nublado en buena parte de la región, con condiciones más frías hacia el sur y temperaturas especialmente bajas en Santa Cruz y Tierra del Fuego.