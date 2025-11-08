A los 38 años, Djokovic rompe otra marca y levanta su título 101

El partido tuvo todos los ingredientes de una final memorable. Musetti, de 23 años, arrancó con un tenis brillante y se llevó el primer set con autoridad, pero Djokovic, como tantas veces, ajustó su estrategia, elevó la intensidad y terminó imponiendo su jerarquía. En el tercer set, el italiano resistió con valentía: quebró el saque del serbio cuando este servía para partido y equilibró el marcador 5-5, pero Djokovic volvió a romper en el game siguiente y selló la victoria con un último juego de saque impecable.

“Fue una final muy dura. Lorenzo jugó un tenis increíble, especialmente al comienzo, pero estoy orgulloso de haber encontrado la manera de competir hasta el final”, declaró Djokovic tras recibir el trofeo en el estadio que dirige su hermano Djordje, actual responsable del torneo ateniense.

AP25312692513245

Con este éxito, el número 4 del mundo consiguió su segundo título de la temporada, tras haberse consagrado en Ginebra, y su primer trofeo en superficie dura desde las Finales ATP de 2023. Además, se convirtió en el jugador con más títulos en cancha rápida en la Era Abierta, superando los 71 de Federer.

Embed

El logro cobra aún más relevancia si se considera la estadística: Djokovic es el jugador de mayor edad en ganar un torneo ATP desde Ken Rosewall en 1977, cuando el australiano lo hizo con 43 años en Hong Kong. “El cuerpo me pide más descanso, pero el amor por la competencia sigue intacto”, bromeó el serbio.

Un golpe para Musetti

Para Lorenzo Musetti, la derrota fue un doble golpe. El italiano necesitaba ganar el torneo para clasificarse a las Finales ATP de Turín, que reúnen a los ocho mejores de la temporada y que comenzarán el lunes. Con el subcampeonato, quedó fuera del torneo y Felix Auger-Aliassime ocupará el último cupo disponible.

“Estuve muy cerca, pero Djokovic siempre encuentra algo más en los momentos decisivos. Es una lección que me llevo”, reconoció Musetti, quien pese a la frustración cerrará la temporada con su mejor ranking y consolidado entre los veinte mejores del mundo.

El nuevo torneo de Atenas, que reemplazó al de Belgrado en el calendario, tuvo un gran marco y coronó a su anfitrión con un nuevo trofeo. Con esta victoria, Djokovic acumula 9 triunfos en 10 enfrentamientos ante Musetti y amplía una racha de consistencia asombrosa: ha ganado al menos un título en cada temporada desde 2006.

De cara a las Finales ATP, el serbio aparece nuevamente como candidato al título, aunque algunos especulan con la posibilidad de una baja para priorizar el descanso tras el esfuerzo físico de las últimas semanas.

La nueva generación asoma

Mientras tanto, en otro punto del circuito, el estadounidense Learner Tien, de apenas 19 años, conquistó su primer título ATP en Metz al vencer al británico Cameron Norrie por 6-3, 3-6 y 7-6(6). Con este resultado, Tien trepará al puesto 28 del ranking y confirma su condición de una de las mayores promesas del tenis estadounidense.

El joven zurdo, que ya había alcanzado la final del ATP 500 de Beijing -donde cayó ante Jannik Sinner-, cerrará la temporada como el jugador más joven dentro del Top 30, mientras el circuito empieza a mirar con atención a una generación que busca heredar la era dorada que todavía domina Novak Djokovic.