El goleador surgido de Independiente se incorporó al plantel argentino que está concentrado en el predio de la AFA en Ezeiza con miras al partido ante Chile del jueves próximo, en Santiago del Estero, en la reanudación de las Eliminatorias hacia Qatar 2022.

El "Kun" Agüero llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza pasadas las 8 y se trasladó al predio de la AFA, con lo cual fue el último en incorporarse. El flamante jugador culé fue consultado al respecto tras bajarse del avión.

"Está claro que es una decisión que tomó Colombia primero y después Argentina. No la estamos pasando bien acá. Es una decisión correcta de la Conmebol", manifestó. "Si está complicado en Brasil no se puede jugar", añadió el ex City.

"Lo único que hay que hacer es cuidarnos. La realidad es que no sabes cuando te podés contagiar. Esto lleva tiempo", explicó el deportista. "Yo ya lo tuve. La pasé bastante complicado, y eso que soy jugador". Y añadió: "En Inglaterra vacunaron a casi todos, pero no a los jugadores".