Con Juan Musso como figura, Atlético Madrid se metió en las semis de Champions League

De esta manera, Atlético Madrid jugará las semifinales contra el vencedor de la serie entre Arsenal y Sporting de Lisboa, que tiene a los Gunners en ventaja por 1-0 tras el partido de ida. La última vez que el Colchonero estuvo en esta instancia en la Champions fue en la temporada 2016/17, donde cayó eliminado ante el Real Madrid con un global de 4-2.

El resumen de Atlético de Madrid 1-2 Barcelona