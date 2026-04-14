Con Juan Musso como figura, Atlético Madrid se metió en las semis de Champions League

El equipo de Diego Simeone cayó 2 a 1 con Barcelona en el Metropolitano y, gracias al 2 a 0 de la ida en el Camp Nou, se metió entre los cuatro mejores del certamen europeo.
Atlético Madrid se clasificó a las semifinales de la Champions League después de perder 2 a 1 con Barcelona en el Metropolitano tras ganar 2 a 0 en la ida en el Camp Nou. El conjunto dirigido por Diego Simeone eliminó al Blaugrana con un global de 3 a 2 que le permitió volver a meterse entre los cuatro mejores del torneo continental tras nueve temporadas.
El desarrollo del partido tuvo desde el inicio al conjunto visitante como protagonista en varios pasajes. Apenas a los 30 segundos, el arquero Juan Musso tuvo su primera intervención sacándole a Lamine Yamal un remate rasante que tenía destino de gol. Sin embargo, cuatro minutos después, el propio español abrió el marcador definiendo de primera por debajo del golero argentino tras una asistencia de Ferran Torres en lo que había sido una mala salida de Lenglet.
A los 23', Ferran Torres amplió la ventaja y puso el 2-0 para el equipo catalán, mediante un buen pase filtrado de Olmo y definición arriba de zurda, lo que puso en riesgo la clasificación del Colchonero. Sin embargo, a los 30', Ademola Lookman apareció por el medio y descontó tras un pase de Llorente en una contra rápida, lo que le devolvió tranquilidad al Atlético en el resultado global.
El cierre del primer tiempo y el desarrollo del segundo tuvo al Barcelona como protagonista y a Musso como principal bastión para sostener el resultado del Colchonero. La dinámica cambió a partir de la expulsión de Eric García, a los 34 del complemento, sancionado por una infracción que cortó una jugada de gol y le permitió al Atlético tomar el control de los minutos finales del encuentro.
De esta manera, Atlético Madrid jugará las semifinales contra el vencedor de la serie entre Arsenal y Sporting de Lisboa, que tiene a los Gunners en ventaja por 1-0 tras el partido de ida. La última vez que el Colchonero estuvo en esta instancia en la Champions fue en la temporada 2016/17, donde cayó eliminado ante el Real Madrid con un global de 4-2.
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