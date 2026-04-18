Gimnasia ganó en el Bosque y se metió en zona de playoffs

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Pese al golpe, el conjunto cordobés no bajó los brazos y fue en busca del empate, aunque volvió a evidenciar sus dificultades ofensivas: apenas suma cuatro goles en 14 partidos. La falta de eficacia volvió a ser determinante, incluso cuando generó situaciones claras.

En ese tramo, el arquero Insfrán se erigió como una de las figuras del encuentro, con intervenciones decisivas que sostuvieron la ventaja. La más destacada fue una volada ante un remate de Facundo Gallardo que tenía destino de red.

En el cierre, Gimnasia contó con espacios para liquidar el partido, pero el desgaste físico le restó precisión en los últimos metros y el resultado no se modificó.

Con este triunfo, el equipo platense alcanzó la séptima posición de la Zona B y, al menos de forma transitoria, se mete en puestos de clasificación a la próxima instancia. Un paso importante en su objetivo de seguir en carrera en el certamen.