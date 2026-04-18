Gimnasia ganó en el Bosque y se metió en zona de playoffs

Gimnasia venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto con gol de penal de "Chelo" Torres y, de manera provisoria, se ubica entre los clasificados de la Zona B.
Gimnasia y Esgrima La Plata logró un triunfo clave en el Bosque al imponerse por 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura 2026, un resultado que le permite ilusionarse con la clasificación a los playoffs.
El equipo dirigido por Ariel Pereyra supo aprovechar el contexto adverso de su rival, que llegó golpeado tras una semana convulsionada en la que la dirigencia decidió apartar a varios futbolistas por situaciones internas. En ese escenario, el Lobo mostró mayor solidez y terminó inclinando la balanza a su favor en un partido parejo.
Desde el inicio, Gimnasia dejó en claro su intención de ser protagonista. A los pocos minutos generó su primera situación clara con un cabezazo que se estrelló en el palo, anticipando lo que sería un desarrollo con chances para ambos lados.
La diferencia llegó a través de Marcelo “Chelo” Torres, quien convirtió de penal tras una infracción sobre Silva Torrejón. El delantero ejecutó con precisión, cruzando el remate y dejando sin chances al arquero rival, que había adivinado la intención pero no logró contener el disparo.
Pese al golpe, el conjunto cordobés no bajó los brazos y fue en busca del empate, aunque volvió a evidenciar sus dificultades ofensivas: apenas suma cuatro goles en 14 partidos. La falta de eficacia volvió a ser determinante, incluso cuando generó situaciones claras.
En ese tramo, el arquero Insfrán se erigió como una de las figuras del encuentro, con intervenciones decisivas que sostuvieron la ventaja. La más destacada fue una volada ante un remate de Facundo Gallardo que tenía destino de red.
En el cierre, Gimnasia contó con espacios para liquidar el partido, pero el desgaste físico le restó precisión en los últimos metros y el resultado no se modificó.
Con este triunfo, el equipo platense alcanzó la séptima posición de la Zona B y, al menos de forma transitoria, se mete en puestos de clasificación a la próxima instancia. Un paso importante en su objetivo de seguir en carrera en el certamen.
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