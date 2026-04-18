Doblete de Messi y triunfo clave de Inter Miami en la MLS

Con un doblete de Messi, el equipo de Florida ganó 3-2 como visitante y se consolidó como escolta en la Conferencia Este tras un partido cambiante.
Con otra actuación determinante de Lionel Messi, Inter Miami se impuso por 3-2 ante Colorado Rapids en un duelo vibrante correspondiente a la octava fecha de la MLS. El rosarino marcó un doblete y volvió a ser decisivo para sostener el buen momento del conjunto de Florida.
El partido comenzó con un desarrollo parejo, aunque el equipo visitante mostró mayor eficacia. A los 18 minutos, Messi abrió el marcador desde el punto penal y, ya en tiempo agregado de la primera mitad, Germán Berterame amplió la ventaja para el 2-0 con el que se fueron al descanso.
Sin embargo, el complemento tuvo un giro inesperado. En apenas cuatro minutos, Colorado Rapids encontró la igualdad con goles de Rafael Navarro y Darren Yapi, que aprovecharon desajustes defensivos y sorprendieron al equipo dirigido en esta ocasión por Guillermo Hoyos, en su debut tras la salida de Javier Mascherano.
Lejos de desordenarse, Inter Miami reaccionó con carácter. El ingreso del juvenil Daniel Pintér le dio frescura al ataque y permitió recuperar protagonismo en el mediocampo. En ese contexto, volvió a aparecer Messi.
A los 79 minutos, el capitán construyó una jugada individual desde la derecha hacia el centro, ingresó al área y definió con un preciso zurdazo al ángulo para marcar el 3-2 definitivo. Un gol de alta calidad que terminó de inclinar el partido y desató el festejo del equipo visitante.
Con este resultado, Inter Miami se ubica como escolta de la Conferencia Este y mantiene su protagonismo en el torneo. Además, Messi alcanzó los siete goles en siete partidos, consolidándose como máximo anotador del certamen.
El triunfo también sirvió para dejar atrás una semana movida tras la salida de Mascherano, quien había conseguido la MLS Cup en la temporada pasada. Ahora, el equipo busca sostener su rendimiento en esta nueva etapa.
En la próxima fecha, Inter Miami enfrentará a Real Salt Lake, mientras que Colorado Rapids se medirá con Los Angeles FC.
comentar