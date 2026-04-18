Doblete de Messi y triunfo clave de Inter Miami en la MLS

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A los 79 minutos, el capitán construyó una jugada individual desde la derecha hacia el centro, ingresó al área y definió con un preciso zurdazo al ángulo para marcar el 3-2 definitivo. Un gol de alta calidad que terminó de inclinar el partido y desató el festejo del equipo visitante.

Con este resultado, Inter Miami se ubica como escolta de la Conferencia Este y mantiene su protagonismo en el torneo. Además, Messi alcanzó los siete goles en siete partidos, consolidándose como máximo anotador del certamen.

El triunfo también sirvió para dejar atrás una semana movida tras la salida de Mascherano, quien había conseguido la MLS Cup en la temporada pasada. Ahora, el equipo busca sostener su rendimiento en esta nueva etapa.

En la próxima fecha, Inter Miami enfrentará a Real Salt Lake, mientras que Colorado Rapids se medirá con Los Angeles FC.