Agustín Canapino, el piloto más ganador del automovilismo: superó a Juan María Traverso

El Titán aprovechó que entre Mariano Werner y Juan Pablo Gianini se eliminaron para lograr su primer TC Pick Up. Y esta obtención no es una más: logró un triplete en el año y le sirvió para pasar a Traverso. Hasta hace unas semanas, compartían el primer lugar con 16 conquistas, pero este nuevo titulo le dio la posibilidad de estar primero, con 17 preseas.

Cabe recordar que Canapino tiene cinco TC, siete Top Race, dos TC2000, un TurCar 2000, un TC Pista y un TC Pick Up. El Flaco, por su parte, ha logrado seis TC, siete TC2000 y tres de Top Race.

Cabe destacar que la Copa Megane, obtenida por el “Titán” en 2007, no cuenta con validez nacional. Por otro lado, Gabriel Raies tiene la misma cantidad de trofeos (18), pero en este listado están solamente computados los de pista y no los de rally, la especialidad del nacido en Córdoba.

Por otro lado, Canapino en el TC aún no es el máximo ganador teniendo cinco coronaciones. Allí, aún con esta nueva conquista, está por detrás de Juan Gálvez (9), Guillermo Ortelli (7) y Juan María Traverso (6).

Los títulos de Canapino y Traverso

Agustín Canapino: 17

7 Top Race (2010-2017)

5 TC (2010-2017-2018-2019-2025)

2 TC2000 (2016-2021)

1 TurCar 2000 (2025)

1 TC Pick UP (2025)

1 TC Pista (2008)

Juan María Traverso: 16