Agustín Canapino ganó el Olimpia de Oro: todos los ganadores

La edición de este año incorporó la categoría de los esports, a la cual se le entregó dos Olimpia de Plata, por equipo (a Leviatán) y al mejor jugador (Lilitenz, figura en el Counter Strike 2). Además, hubo homenajes a la Selección de fútbol (recibió Di María, además ganador del Olimpia de Plata del deporte) y a las Kamikazes del beach handball. Por otro lado, se recordaron deportistas y periodistas fallecidos este año, como el Loco Gatti o Miguel Ángel Russo.

También se entregó un Olimpia de Brillante, a Ricardo González, representando al seleccionado campeón del Mundial de básquet 1950 en el Luna Park. Y se distinguió al equipo de River campeón del Metro 1975 más al Argentinos Juniors de 1985 campeón de la Libertadores. Otra novedad, el Olimpia Infinito, como no podía ser a otro, fue para Diego Maradona.

Por último, casi sobre el final, entre los deportistas ternados que no obtuvieron el Olimpia de Plata, la gente votó el Premio Inspiración, el cual incluye una beca anual destinada a acompañar el desarrollo del ganador en su carrera deportiva entregada a Torneos: Manuel Tripero, de canotaje, fue el ganador.

Todos los ganadores de los Premios Olimpia de Plata

1. Ajedrez: Faustino Oro

2. Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez

3. Atletismo: Florencia Borelli

4. Automovilismo: Agustín Canapino

5. Básquet: Facundo Campazzo

6. Billar: Valentino Oliveto

7. Bochas: Carmelo Retamar

8. Boxeo: Evelin Bermúdez

9. Canotaje: Aramis Sánchez Ayala

10. Cestoball: Santiago Díaz

11. Ciclismo: Julieta Benedetti

12. Deportes de Invierno: Franco Dal Farra

13. Equitación: Manuel Chechic

14. Esport: Leviatán (equipo) y Lulitenz (jugador)

15. Esquí Náutico: Eugenia De Armas

16. Esgrima: Isabel Di Tella

17. Fútbol: Ángel Di María

18. Futsal: Juan Cruz Freijo

19. Gimnasia: Julieta Lucas

20. Golf: Ángel Cabrera

21. Handball: Diego Simonet

22. Hockey sobre césped: Tomás Santiago

23. Hockey sobre patines: Gonzalo Romero

24. Judo: Mariano Coto

25. Karate: Juan Ignacio Gallardo

26. Lucha: Agustín Destribats

27. Motociclismo: Valentín Perrone

28. Natación: Agostina Hein

29. Pádel: Agustín Tapia

30. Paralímpicos Iñaki Basiloff

31. Patín: Facundo Nieva Biza

32. Pato: Justo Bermúdez

33. Pelota: Facundo Andreasen

34. Polo: Adolfo Poroto Cambiaso

35. Remo: Santino Menín

36. Rugby: Santiago Carreras

37. Sóftbol: Luciano Biondi

38. Taekwondo: Ignacio Espínola

39. Tenis: Horacio Zeballos

40. Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes

41. Tiro: Julián Gutiérrez

42. Turf: Francisco Goncalves

43. Vóley: Agustín Loser

44. Yachting: Catalina Turienzo