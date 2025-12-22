Ricardo Centurión busca volver al fútbol argentino: fue ofrecido a un club

El atacante que debutó en Racing y luego pasó por Boca, San Pablo, Genoa, Atlético San Luis, Vélez, Barracas Central y San Lorenzo, estuvo dos años inactivo hasta que en abril de 2025 fichó en Oriente Petrolero, uno de los equipos más grandes de Bolivia. En el elenco verde disputó 31 partidos, marcó 9 goles y dio 4 asistencias.

"La verdad es que quiero agradecerle a todos los hinchas. En la vida va a haber más sufrimiento que éxito y cuando logremos el éxito, estemos o no estemos nosotros, que ahí lo disfruten muchísimo. Les mando un beso grande y no quiero llorar, pero la verdad los llevó acá (se toca el corazón). Vamos arriba, Oriente. Un abrazo grande”, expresó Ricky en un video que publicó la cuenta @golivianos.gp, con un fragmento de la entrevista en donde se despidió del club boliviano.

image

Si bien el jugador oriundo de Avellaneda no definió su futuro, dejó entrever que quiere seguir teniendo oportunidades y le gustaría un regreso a la Argentina. En este contexto y ante el cierre de la temporada, surgieron los rumores del posible destino de Centurión.

Una de las opciones surge de un ofrecimiento a Banfield. El Taladro, que renovó a Pedro Troglio como director técnico, estaría analizando esta posibilidad, según contó el periodista partidario Ángel Cabañas. “Se fue de Bolivia, es jugador libre y lo ofrecieron a Banfield. Quiere volver a jugar en la Argentina”, publicó en sus redes.

El paso de Ricardo Centurión por Bolivia no fue del todo positivo por la escasa cantidad de partidos, más allá del cariño que tuvo en Oriente Petrolero durante su estadía. Además, el habilidoso atacante protagonizó en noviembre pasado un altercado con un árbitro, que lo expulsó en un partido ante San José por supuestas agresiones físicas y verbales.