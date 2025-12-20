Estudiantes y Platense van por la gloria: hora, TV y formaciones

El partido está programado para las 18, se disputará en el Estadio Único de San Nicolás y podrá verse en directo por ESPN Premium y TNT Sports.

El árbitro designado para impartir justicia será Leandro Rey Hilfer. El referí estará acompañado por Cristian Navarro, Pablo González y Luis Lobo Medina como asistentes de campo, mientras que en el VAR estarán Pablo Dóvalo y Lucas Germanotta.

Platense obtuvo su lugar en esta definición gracias a una consagración inolvidable en el Torneo Apertura, certamen en el que protagonizó una de las mayores sorpresas del fútbol argentino reciente. Durante su recorrido, el equipo eliminó de forma consecutiva y fuera de casa a Racing, River y San Lorenzo, y cerró su campaña con un triunfo ante Huracán en la final.

los-jugadores-de-platense-con-la-copa-del-torneo-7DFLUMF4IJCF7L5VAYZOGE2YKM

Estudiantes, por su parte, atraviesa un presente óptimo tras adjudicarse el Torneo Clausura en una resolución cargada de emoción frente a Racing. Luego de igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios, el conjunto platense se impuso desde los doce pasos. Este campeonato, además, le aseguró la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

WhatsApp Image 2025-12-19 at 7.43.53 PM

El duelo corresponderá a la sexta edición del Trofeo de Campeones, certamen que se juega desde 2019. Hasta el momento, Racing y River conquistaron el título en dos oportunidades cada uno (2019 y 2022 para la “Academia”; 2021 y 2023 para el “Millonario”), mientras que Estudiantes se sumó a la lista de ganadores el año pasado tras vencer 3-0 a Vélez y alzarse con el trofeo por primera vez.

Las posibles formaciones:

Estudiante: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Santiago Toloza y Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino.

Historial entre ambos:

Estudiantes 1-1 Platense (Liga Profesional 2024)

Estudiantes 1-2 Platense (Copa de la Liga 2024)

Platense 2-1 Estudiantes (Copa de la Liga 2023)

Platense 1-2 Estudiantes (Liga Profesional 2023)

Platense 0-0 Estudiantes (Liga Profesional 2022)

Ambos tienen un boleto para la Copa Libertadores 2026 por sus respectivos torneos ganados y buscan reforzarse de la mejor manera.