Gallardo suma un hincha de Boca: los posteos de Fausto Vera que hacen eco en River

El nuevo refuerzo Millonario quedó en el centro de la escena por varias publicaciones en la red social X hace más de una década, aunque hay un antecedente que ilusiona a los hinchas.

Algunos antiguos posteos en redes sociales pusieron a Fausto Vera en el centro de la escena luego de que trascendiera que tiene todo acordado para convertirse en refuerzo de River. Los mensajes, publicados durante su adolescencia, exponen su fanatismo por Boca y generó revuelo entre los hinchas en la antesala de su llegada al club de Núñez.

El jugador que está por sumarse a River expresó en el pasado su simpatía por el Xeneize, según tuits de 2014 en los que escribió “¡Qué lindo, hoy juega Boca!”, y "Lindo día hoy, asado con la familia, fútbol, y ahora a ver a Boca", entre otros mensajes. En aquel entonces, Vera tenía apenas 14 años y formaba parte de las inferiores de Argentinos Juniors, sin imaginar el recorrido que luego lo llevaría al fútbol internacional.

Fausto Vera
Algunas antiguas publicaciones de Fausto vera (Captura de X)

Sin embargo, en River recuerdan que este escenario ya tuvo un antecedente exitoso, Lucas Pratto, confeso hincha de Boca en su infancia y surgido de sus inferiores, fue una de las figuras del Millonario y fue campeón de la Copa Libertadores 2018. Aquel caso funciona como respaldo para relativizar el impacto de los viejos posteos y poner el foco en el rendimiento dentro de la cancha.

Vera, con una carrera sólida en Argentinos Juniors, Corinthians y Atlético Mineiro, además de experiencia en selecciones juveniles, se realizará la revisión médica este viernes 19 y, si no hay inconvenientes, firmará un préstamo por un año, en una operación que incluye un cargo cercano a los 500 mil dólares y una opción de compra de cuatro millones. Marcelo Gallardo lo considera una pieza importante para renovar el mediocampo y encarar un 2026 con aspiraciones en la Copa Sudamericana.

