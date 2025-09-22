Balón de Oro 2025: Ousmane Dembelé ganó el premio al mejor jugador del mundo

Dembelé tuvo una temporada magnífica en el PSG, donde consiguió el triplete y la primera Champions League de la historia del equipo parisino.

"Es impresionante lo que estoy viviendo, es impresionante estar en el PSG. Que me dé el trofeo alguien como Ronaldinho es especial. Agradezco al PSG, al presidente, a todo el equipo, fue una temporada increíble. Sin el presidente no hubiera sido posible", expresó Dembelé después de recibir el Balón de Oro.

dembelebalondeoro1 La felicidad de Dembelé tras quedarse con el Balón de Oro.

"Desde que debuté en el PSG me han apoyado. También mi familia, mi papá, que fue importante en mi carrera. El 2024-2025 lo recordaré como un año excepcional. Ganar el Balón de Oro fue siempre un objetivo en mi carrera porque lo ganan estrellas, leyendas, figuras. Ganar la Champions, la Liga con PSG fue excepcional, sólo me queda agradecer”, agregó.

Con 35 goles y 16 asistencias, Dembelé fue el motor ofensivo del equipo parisino, que también alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Clubes. A los 28 años, dejó atrás los fantasmas de las lesiones y la irregularidad que habían marcado sus primeros pasos como profesional.

Embed

Al igual que en 2024, Yamal logró el premio al mejor jugador menor de 21 años. Y Aitana Bonmatí, jugadora de Barcelona, se quedó con el Balón de Oro femenino.

El trofeo Lev Yashin fue para el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, que estuvo en PSG durante la última temporada, pero que fue traspasado a Manchester City en este último mercado de pases. Esta vez, Emiliano 'Dibu' Martínez finalizó en el octavo lugar entre los diez arqueros que fueron nominados. El argentino había conseguido este premio en 2024.

Balón de Oro 2025: todos los ganadores