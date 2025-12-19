Franco Colapinto despidió el año en Renault Argentina

El piloto de BWT Alpine Formula One Team, parte de la familia Renault Group, fue la estrella principal del encuentro con el cual la marca puso fin a un año lleno de novedades, entre las que estuvieron los lanzamientos de las versiones esprit Alpine de Renault Arkana E-Tech hybrid y Renault Koleos Full hybrid E-Tech , y anticipó el 2026 que vendrá con más renovación en su gama de productos.

Aprovechando su estadía en Argentina antes del inicio de la pretemporada de Fórmula 1, el piloto argentino recorrió las instalaciones y compartió un momento con Pablo Sibilla, presidente y director general, Valentina Solari, directora comercial de Renault Argentina, y varios directores de la compañía. El encuentro sirvió para compartir experiencias y destacar la importancia del trabajo en conjunto dentro de una estructura global como Renault Group.

Además.en una charla abierta, moderada por Sibilla, Franco repasó su primera temporada de Fórmula 1 junto a Alpine, su incorporación a la familia Renault Group y su nuevo rol como embajador de la línea Esprit Alpine de Renault.

En ese marco, Colapinto señaló: “Siempre es especial volver a la Argentina y sentir el cariño de la gente. Como piloto del BWT Alpine Formula One Team y embajador de Renault esprit Alpine para Latinoamérica, pude visitar por primera vez las oficinas de Renault Argentina y compartir este encuentro con su equipo, además de poder probar la Koleos esprit Alpine. Ser parte de la familia Renault Group me permite representar valores con una historia enorme en el automovilismo argentino. Agradezco el apoyo que recibo en todo el mundo: es el impulso para seguir dando lo mejor y llevar en 2026 la bandera argentina y los colores de Alpine y Renault por cada circuito.”

Por su parte, la máxima autoridad de Renault Argentina, Pablo Sibilla señaló: “Es una inmensa alegría y un gran orgullo recibir en nuestra casa a Franco, el único piloto argentino de la Fórmula 1 y nuestro embajador esprit Alpine en Latinoamérica. Su visita es muy significativa para nosotros porque su carisma y su audacia representan a la perfección los valores que buscamos transmitir con nuestros vehículos versión esprit Alpine que lanzamos este año en nuestro país”.