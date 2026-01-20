Franco Colapinto fue modelo de la nueva indumentaria Alpine

Franco Colapinto posó como modelo lo de la indumentaria de la escudería Alpine junto al francés Pierre Gasly.
A 3 días de presentar la maqueta del nuevo auto de Alpine, Franco Colapinto fue el modelo de la nuevo indumentaria de la escudería cara a la temporada 2026 de Fórmula 1.
La escudería francesa posteo en sus redes: “Otra pieza del rompecabezas. Presentamos nuestro kit oficial. Disponible pronto”.
En las imágenes se lo puede ver al piloto argentino como protagonista de la campaña y también a su compañero francés luciendo tanto la chomba como la remera donde se los verá con la mayor parte del tiempo luciéndolas.
Este año dejaron de lado el predominio del color rosa que prevaleció casi todo el 2025 en la escudería y optaron por un azul vibrante.
Días antes de este lanzamiento, Franco posteo un video en las redes de Alpine y dijó: "Estamos listos y recargados para esta nueva temporada. Nueva era, nueva carrera, nuevo motor, muy emocionante para el equipo”.
y cerrando el mensaje agregó: “Los chicos están listos, vamos a estar en el simulador, en el seat fit y en el marketing en algunos días de grabación. Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pronto”.
La maqueta del nuevo auto será presentada el 23 de enero a las 17:30 hs de Argentina, el evento se realizará en Barcelona. Unos días antes del inicio de las primeras pruebas privadas de pretemporada, que se desarrollarán en el Circuit de Barcelona-Catalunya, del 26 al 30 de enero.
