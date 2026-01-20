Franco Colapinto fue modelo de la nueva indumentaria Alpine

La escudería francesa posteo en sus redes: “Otra pieza del rompecabezas. Presentamos nuestro kit oficial. Disponible pronto”.

WhatsApp Image 2026-01-20 at 9.48.57 AM (2)

En las imágenes se lo puede ver al piloto argentino como protagonista de la campaña y también a su compañero francés luciendo tanto la chomba como la remera donde se los verá con la mayor parte del tiempo luciéndolas.

WhatsApp Image 2026-01-20 at 9.48.57 AM (1)

Este año dejaron de lado el predominio del color rosa que prevaleció casi todo el 2025 en la escudería y optaron por un azul vibrante.

Días antes de este lanzamiento, Franco posteo un video en las redes de Alpine y dijó: "Estamos listos y recargados para esta nueva temporada. Nueva era, nueva carrera, nuevo motor, muy emocionante para el equipo”.

y cerrando el mensaje agregó: “Los chicos están listos, vamos a estar en el simulador, en el seat fit y en el marketing en algunos días de grabación. Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pronto”.

La maqueta del nuevo auto será presentada el 23 de enero a las 17:30 hs de Argentina, el evento se realizará en Barcelona. Unos días antes del inicio de las primeras pruebas privadas de pretemporada, que se desarrollarán en el Circuit de Barcelona-Catalunya, del 26 al 30 de enero.