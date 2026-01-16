Franco Colapinto volvió a Enstone y empieza a alimentar la ilusión de la gente

Embed Gentileza NA.

El video se subió a través de las redes oficiales de Alpine, abrió el mensaje diciendo: “Hola chicos, aquí estamos de vuelta en Enstone”, “un descanso muy lindo”, y remarcó que regresa “muy listo y recargado” para afrontar los desafíos que se vienen.

Sus palabras no solo reflejan motivación personal, sino también el clima que se vive dentro del equipo en este momento clave de preparación.

Siguió el mensaje comentando los cambios estructurales que se realizaron en la escudería “Nueva era, nuevo auto, nuevo motor… muy emocionante para el equipo” avisando que tienen una nueva idea profunda donde cada detalle es importante el argentino valoró el trabajo previo que se está realizando en la fábrica, con foco en la puesta a punto y el desarrollo del monoplaza.

“Los chicos se están preparando, vamos a estar en el simulador, haciendo la prueba de asiento y marketing, algunos días de rodaje” agregó. Son partes fundamentales en los tiempos previos a comenzar el calendario, mientras tanto los mecánicos empiezan a ultimar los detalles, ajustan posiciones y comienzan a interiorizarse con el comportamiento del nuevo modelo antes de salir a pista de manera oficial.

La estadía de Colapinto en Enstone no pasa inadvertida para el automovilismo argentino, que observa con atención cada movimiento del joven piloto. Su incorporación a las tareas cotidianas de Alpine y su involucramiento directo en los trabajos de preparación consolidan su posición dentro de la estructura, en una temporada que podría ser clave para su desarrollo y proyección en la Fórmula 1 y en el ámbito del automovilismo internacional.

image Alpine tiene más expectativa en Colapinto para este año.

“Muy feliz de empezar y preparándome para este gran año que tenemos por delante”, agregó el argentino, antes de cerrar el video con un optimista “esperemos que sea uno bueno”. El mensaje, simple pero contundente, fue suficiente para generar repercusión entre los fanáticos y renovar la expectativa en torno a su futuro.

Con la pretemporada en pleno desarrollo, Alpine ajusta aspectos clave y Colapinto se muestra concentrado, motivado y totalmente adaptado al proyecto. En una disciplina donde la preparación resulta tan decisiva como el talento, el piloto argentino ya dio los primeros pasos de una temporada que se perfila llena de retos, experiencias formativas y, especialmente, chances para continuar su evolución dentro de la élite del automovilismo mundial.