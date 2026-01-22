Independiente se prepara para recibir a Estudiantes en su primer partido del torneo

independiente-le-gano-estudiantesjfif El último enfrentamiento entre ambos lo ganó Independiente 2 a 0.

El conjunto de Avellaneda buscará revertir la imagen que dejó en el semestre pasado. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros viene de tener una gran pretemporada en la que no sufrió derrotas: ganó 2 a 1 frente a Peñarol, 2 a 1 ante Alianza Lima, 5 a 3 contra Everton de Chile y 2 a 0 ante Wanderers. Además, empató contra Fénix de Uruguay.

En este mercado de pases, el Rojo incorporó a Ignacio Malcorra, que venía de quedar libre de Rosario Central, y restan detalles para que Santiago Arias, lateral derecho colombiano, firme su contrato por dos años con la institución. Por otro lado, y no menos importante, Independiente sufrió la baja de Felipe Loyola, uno de los jugadores clave del plantel. El chileno fue transferido al Pisa de Italia.

En tanto a Estudiantes, el último campeón del fútbol argentino que derrotó a Racing por penales, viene de eliminar a Ituzaingó de la Copa Argentina por 4 a 0 el pasado lunes.

El Pincha, en su mercado, incorporó a Adolfo Gaich. El ex San Lorenzo quedó libre de Rusia.

Mientras tanto, ambos equipos esperan que se haga oficial la amnistía para el inicio del torneo y se quiten las sanciones. En caso de que no haya amnistía, Independiente no podrá contar con Rodrigo Fernández Cedrés e Ignacio Malcorra. Por otra parte, Estudiantes no podría utilizar a los jugadores que fueron titulares en el partido ante Rosario Central, cuando realizaron el pasillo de espaldas.

El encuentro se disputará a partir de las 20 y será transmitido por ESPN Premium. Nazareno Arasa será el árbitro que impartirá justicia y en el VAR estará Salomé Di Iorio.