ATP 500 de Río de Janeiro: Etcheverry, Cerúndolo y Tirante siguen en carrera por un lugar en semis

El primero en salir a la cancha será Cerúndolo, quien desde las 16 (hora de Argentina) enfrentará en la Cancha 1 al checo Vit Kopriva. Apodado “La Computadora”, el argentino ya sorprendió en esta semana al eliminar al italiano Luciano Darderi (2°) y al alemán Yannick Hanfmann, asegurando así su ingreso entre los 70 mejores del ranking ATP.

Apenas una hora después, a las 17, será el turno de Etcheverry. El preclasificado argentino se medirá con el portugués Jaime Faria, quien ingresó al cuadro principal como lucky looser y ha sabido aprovechar la oportunidad que le dio el destino. Etcheverry es el único cabeza de serie que continúa en carrera y tiene una oportunidad única de conquistar su primer título ATP.

Por último, no antes de las 20:10, Thiago Tirante buscará continuar con su semana soñada frente al chileno Alejandro Tabilo. El oriundo de La Plata comenzó el torneo venciendo al chileno Christian Garín y luego avanzó a octavos de final tras el retiro de su compatriota Francisco Cerúndolo, primer preclasificado del certamen.

El otro cruce de cuartos de final enfrentará al peruano Ignacio Buse con el italiano Matteo Berrettini, uno de los candidatos al título. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, este partido está programado para no antes de las 19.