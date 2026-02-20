Triunfazo: Lanús le ganó a Flamengo en el partido de ida de la Recopa Sudamericana

Con un gran fútbol y carácter, el Granate fue superior al campeón de la Libertadores y lo venció 1 a 0 en La Fortaleza con un gol de Rodrigo Castillo. Ahora, buscará la revancha en el Maracaná.
Triunfazo: Lanús le ganó 1 a 0 a Flamengo en el partido de la ida de la Recopa Sudamericana en La Fortaleza y sueña con dar la vuelta en el Maracaná. A los 32 minutos del complemento, Rodrigo Castillo marcó el gol del triunfo merecido frente al equipo campeón de la Copa Libertadores.
El conjunto argentino, campeón de la última Copa Sudamericana, tuvo un inicio intenso y sometió a su rival en el primer tramo del encuentro. Incluso había convertido a través de Castillo tras un desvío de Eduardo Salvio, pero la acción fue anulada por fuera de juego.
Con el correr de los minutos, Flamengo equilibró el desarrollo y exigió a Nahuel Losada, que respondió con solvencia ante un mano a mano de Everton tras una gran jugada colectiva iniciada por Lucas Paquetá y Giorgian De Arrascaeta. Y se fueron 0 a 0 al entretiempo.
En el complemento, Lanús volvió a asumir el protagonismo. También sufrió la anulación de un tanto convertido por Sasha Marcich por posición adelantada, pero sostuvo el ataque constante y encontró el premio en el tramo final: un centro preciso de Marcich fue conectado de cabeza por Castillo y rompió el cero.
Lanús pudo ampliar la diferencia con un remate de Matías Sepúlveda que dio en el travesaño y cerró una actuación sólida ante un rival de jerarquía internacional. La definición será la próxima semana en el estadio Maracaná, donde se conocerá al campeón de la Recopa Sudamericana.
