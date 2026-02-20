Triunfazo: Lanús le ganó a Flamengo en el partido de ida de la Recopa Sudamericana

El conjunto argentino, campeón de la última Copa Sudamericana, tuvo un inicio intenso y sometió a su rival en el primer tramo del encuentro. Incluso había convertido a través de Castillo tras un desvío de Eduardo Salvio, pero la acción fue anulada por fuera de juego.

Con el correr de los minutos, Flamengo equilibró el desarrollo y exigió a Nahuel Losada, que respondió con solvencia ante un mano a mano de Everton tras una gran jugada colectiva iniciada por Lucas Paquetá y Giorgian De Arrascaeta. Y se fueron 0 a 0 al entretiempo.

En el complemento, Lanús volvió a asumir el protagonismo. También sufrió la anulación de un tanto convertido por Sasha Marcich por posición adelantada, pero sostuvo el ataque constante y encontró el premio en el tramo final: un centro preciso de Marcich fue conectado de cabeza por Castillo y rompió el cero.

Lanús pudo ampliar la diferencia con un remate de Matías Sepúlveda que dio en el travesaño y cerró una actuación sólida ante un rival de jerarquía internacional. La definición será la próxima semana en el estadio Maracaná, donde se conocerá al campeón de la Recopa Sudamericana.