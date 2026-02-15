Bomba: David Nalbandian vuelve al circuito del tenis como entrenador de un famoso tenista

La noticia se dio a conocer por Georgi Stoimenov, representante de Dimitrov, en diálogo con TennisKafe. El agente detalló que Nalbandian debutará como entrenador de Dimitrov en el torneo ATP 500 de Acapulco, que se disputará del 23 al 28 de febrero.

En el equipo de trabajo de Dimitrov, Nalbandian compartirá funciones con el entrenador belga Xavier Malisse, ex número diecinueve del mundo. También lo acompañan Mark Bender, fisioterapeuta, y Yutaka Nakamura, preparador físico. Esta estructura muestra la apuesta del búlgaro por una preparación internacional y especializada.

El búlgaro buscará aprovechar el conocimiento de Nalbandian.

Nalbandian, uno de los tenistas más destacados de Argentina en el Siglo XXI, llegó al puesto tres del ranking mundial y se retiró en 2013. Tras colgar la raqueta, el argentino, que siempre representó muy bien al país en la Davis, incursionó en el rally y más tarde regresó al tenis para vivir una primera experiencia como entrenador junto al serbio Miomir Kecmanovi.

Por su parte, Grigor Dimitrov forjó su carrera en el tenis bajo la influencia de su padre. Se ganó el apodo de “Baby Federer” por su estilo de juego y suma nueve títulos ATP. Fue semifinalista en Wimbledon 2014, el Abierto de Australia 2017 y el Abierto de Estados Unidos 2019. En la presente temporada, Dimitrov encadenó una victoria en Brisbane y eliminaciones tempranas en el Abierto de Australia y Dallas. Actualmente, ocupa el puesto 43 del ranking mundial.