Torneo Apertura 2026: con seis encuentros se abre la sexta fecha en ambas zonas del Futbol Argentino

A las 17.15, Defensa y Justicia recibe a Belgrano. El Halcón suma 9 puntos en la Zona A y busca afirmarse entre los ocho mejores, mientras que el Pirata, con 11 unidades en la Zona B, quiere sostener su lugar en la parte alta. Televisa TNT Sports.

Desde las 17.45, Estudiantes de La Plata enfrenta a Sarmiento. El Pincha (9 puntos en la Zona A) necesita continuidad para mantenerse en zona expectante, mientras que el Verde (6 en la Zona B) apunta a sumar fuera de casa. Va por ESPN Premium.

A las 20.00, Instituto se mide con Atlético Tucumán. La Gloria (4 puntos en la Zona A) necesita reaccionar para no quedar relegada, y el Decano (5 en la Zona B) busca estabilidad. Se verá por TNT Sports.

En el mismo horario, el foco estará en La Bombonera: Boca Juniors recibe a Racing Club. El Xeneize (7 puntos en la Zona A) necesita un triunfo para sostenerse en zona de clasificación, mientras que la Academia (6 en la Zona B) llega en levantada tras dos victorias consecutivas. También por TNT Sports.

A las 22.15, Rosario Central enfrenta a Talleres de Córdoba. El Canalla (8 puntos en la Zona B) intentará hacerse fuerte en el Gigante de Arroyito, mientras que la T (7 en la Zona A) busca sumar para no perder terreno. Televisa ESPN Premium.

En el mismo horario, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata en un cruce directo por puntos vitales. El conjunto mendocino suma 6 unidades en la Zona A y necesita hacerse fuerte como local, mientras que el Lobo platense, con 7 en la Zona B, apunta a consolidarse en puestos de clasificación. El encuentro será transmitido por ESPN Premium.