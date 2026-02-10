Franco Colapinto se prepara para los tests de la Fórmula 1 en el circuito de Bahréin

colapa El piloto de Alpine realizará pruebas el miércoles y el viernes.

Tras los ensayos iniciales realizados en Barcelona, esta nueva etapa de pruebas resulta fundamental para ajustar los últimos detalles antes de que comience la competencia oficial por los puntos.

De acuerdo con la planificación de la escudería francesa, la actividad de Colapinto estará repartida en dos de las tres jornadas previstas para esta semana. El miércoles será el primer contacto con la pista, día en el que compartirá el rodaje con su compañero de equipo, Pierre Gasly. El jueves el trabajo quedará exclusivamente en manos del francés, mientras que el viernes el argentino volverá a tomar el control del vehículo para completar el programa de ensayos.

La primera sesión se desarrollará entre las 4 y las 8 de la mañana de Argentina, mientras que el segundo bloque de pruebas tendrá lugar desde las 9 hasta las 13. Franco Colapinto buscará consolidarse y adaptarse al ritmo y las exigencias de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Este cronograma de entrenamientos en Bahréin tendrá una continuidad la próxima semana, con una tercera y última instancia de tests programada entre el 18 y el 20 de febrero en el mismo escenario. Una vez finalizados estos trabajos, la escudería Alpine y el resto de la parrilla se trasladarán hacia Oceanía para el esperado arranque del campeonato. El Gran Premio de Australia marcará el inicio oficial de la temporada el próximo 8 de marzo, día en el que se concretará el debut formal de Colapinto en este nuevo año de competencia.

¿Cómo le fue a Colapinto en los test de Barcelona?

El argentino ya hizo pruebas en el circuito de Barcelona con su nuevo auto con motor Mercedes, el Alpine A526. Allí completó 60 vueltas en la primera jornada y otras 58 en la última.

Tras finalizar esas prácticas, Franco Colapinto subió en sus redes: “BARCELONA terminado!!!!!! buen shakedown pero con muchas ganas de seguir mejorando y conociendo el auto nuevo... nos vemos en Bahréin dentro de unos días!!".