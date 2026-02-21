Festival de goles en Mendoza: la Lepra derrotó a Independiente y manda en la Zona B

El encuentro tuvo ritmo, cambios de dominio y un desenlace vibrante que terminó favoreciendo al conjunto mendocino, que gracias al doblete de Fabrizio Sartori se llevó un gran triunfo.

El arranque mostró a un Independiente protagonista, decidido a presionar alto y a asumir el control de la pelota. La primera llegada clara se produjo a los 11 minutos, cuando Gabriel Ávalos conectó de cabeza tras un centro de Leonardo Godoy, aunque su intento se fue desviado. Poco después, Matías Abaldo probó desde media distancia, confirmando la intención ofensiva de la visita.

Primer grito en Mendoza

Sin embargo, cuando el Rojo parecía más cómodo, el local golpeó con contundencia. A los 17 minutos, Sebastián Villa envió un centro preciso y Alejo Osella se elevó en el área para clavar un cabezazo letal en el ángulo derecho, estableciendo el 1-0 y desatando el festejo en Mendoza. La reacción del conjunto de Avellaneda fue inmediata: Ignacio Pussetto asistió a Lomónaco, que quedó solo frente al arco, pero su definición se fue por encima del travesaño en una chance inmejorable.

El trámite se mantuvo abierto y dinámico. Independiente siguió buscando con remates lejanos, mientras que la Lepra respondió con otro intento aéreo, nuevamente tras una acción iniciada por Villa. En el tramo final del primer tiempo el juego perdió algo de fluidez, con más fricción y menos espacios, y el local se fue al descanso con la ventaja mínima.

Todo cambió en el segundo tiempo

El complemento cambió drásticamente el panorama. Gustavo Quinteros movió el banco con los ingresos de Walter Mazzantti y Santiago Arias, decisiones que tuvieron efecto inmediato. A los 48 minutos, tras un córner, Arias envió un centro preciso y Gabriel Ávalos apareció en el corazón del área para marcar el empate con una notable definición en media tijera.

El envión anímico fue demoledor. Apenas dos minutos más tarde, Facundo Zabala avisó con un remate peligroso y, a los 52, Matías Abaldo encaró por la izquierda y sacó un derechazo cruzado para el 2-1. En apenas cuatro minutos, Independiente había pasado de la desventaja al dominio, modificando por completo el desarrollo del partido.

Lejos de resignarse, el equipo dirigido por Alfredo Berti adelantó líneas y respondió con intensidad. Sheyko Studer y Osella tuvieron oportunidades claras, pero la defensa visitante logró bloquear los intentos. Juan Manuel Elordi también probó desde afuera, en un pasaje donde la Lepra empujó con decisión y generó zozobra en el área rival.

Ida y vuelta constante

El ida y vuelta se volvió constante. Independiente tuvo sus chances para ampliar, con un remate de Abaldo y una nueva ocasión de Ávalos, pero la falta de precisión mantuvo el marcador abierto. Esa incertidumbre fue capitalizada por el local a los 74 minutos: recuperación rápida, pase de Rodrigo Atencio y definición certera de Sartori, que estableció el 2-2 con un remate bajo y cruzado.

El golpe revitalizó al conjunto mendocino, que encontró espacios ante un Rojo lanzado en ataque. A los 85 minutos, tras un aviso previo, Atencio volvió a ser clave al enviar un centro preciso que Sartori conectó de cabeza para sellar el 3-2. El doblete del delantero desató la euforia en el Gargantini y dejó sin respuesta a la visita.

En el cierre, Independiente Rivadavia dispuso de contragolpes para ampliar la diferencia, pero no logró concretarlos. No hizo falta. El pitazo final confirmó un triunfo resonante para la Lepra, que celebró ante su gente y quedó como líder de la Zona B tras una actuación marcada por el carácter y la eficacia.

Síntesis del partido:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, Matías Fernández, José Florentín, Juan Manuel Elordi; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori, Tomás Bottari. DT: Alfredo Berti.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el primer tiempo: 17m Alejo Osella (IR).

Goles en el segundo tiempo: 3m Gabriel Ávalos (I); 7m Matías Abaldo (I); 29m y 40m Fabrizio Saratori (IR).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Santiago Arias por Godoy (I); Walter Mazzantti por Pussetto (I); 13m Rodrigo Atencio por Costa (IR); 27m Ezequiel Bonifacio por Osella (IR); Diego Crego por Ríos (IR); 39m Mateo Pérez por Millán (I); Federico Mancuello por Malcorra (I); 40m Victorio Ramis por M. Fernández (IR).

Estadio: Bautista Gargantini.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Pablo Echavarría.