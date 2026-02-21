De llegar como refuerzo estelar a ser silbado: Edinson Cavani, en el ojo de la tormenta en Boca

El descontento acumulado explotó en el empate 0-0 frente a Racing. Cavani fue titular y capitán, jugó 79 minutos y no consiguió siquiera rematar al arco. Con poca participación y lejos de su mejor forma física, fue sustituido a 11 minutos del final y abandonó el campo bajo una estruendosa silbatina. La reprobación, en realidad, había comenzado antes: durante la entrada en calor y al anunciarse la formación por los altoparlantes, su nombre ya era uno de los más cuestionados por la Bombonera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Popular (@populardiario)

El cambio rotundo de escena

cavani-boca Del recibimiento multitudinario en su llegada a Boca al presente marcado por silbidos y cuestionamientos: el contraste que envuelve el momento de Cavani.

La situación actual del delantero con pasado en PSG, Napoli y Manchester United contrasta con los recibimientos que supo tener al llegar al equipo de la Ribera. Sin goles desde el 16 de noviembre, cuando convirtió de penal ante Tigre, el atacante no consigue torcer una sequía que alimenta la impaciencia en un equipo que también arrastra dificultades ofensivas.

Tras el partido, el entrenador Claudio Úbeda intentó bajar el tono de las críticas y contextualizar el momento del atacante. Consultado por el rendimiento de Cavani, el DT decidió ampliar el análisis hacia el funcionamiento general del ataque. “Lógicamente, cuando uno no convierte, en donde primero vamos a focalizar es en los delanteros. Creo que los dos están volviendo de lesiones y no venían con continuidad”, explicó en referencia al uruguayo y a Miguel Merentiel.

Y agregó: “Es parte del ejercicio que hay que hacer y fomentar: que sigan teniendo competencia, agarren confianza y empiecen a meterla. Los delanteros necesitan hacer goles”. De esta manera, el técnico respaldó a su capitán y dejó en claro que considera que la falta de eficacia está vinculada, en gran medida, a la falta de ritmo competitivo.

Parte del clima adverso se había gestado días antes, en la previa del partido ante Platense. Durante la entrada en calor, Cavani no trabajó a la par del grupo y fue captado por las cámaras y por toda la Bombonera “practicando” o pasando el tiempo junto a una heladera portátil. El video se viralizó rápidamente y generó fuerte repercusión entre los hinchas.

Polémica y sorpresa en Boca qué pasó con Cavani en el precalenta El video que se viralizó antes del partido ante Platense y que desató una fuerte polémica entre hinchas y exjugadores. Video: Televisación TyC Sports.

Las críticas no tardaron en llegar también desde voces autorizadas. El exdefensor Cristian Traverso fue contundente: “Lo de la heladerita es una falta de respeto. Hay que ser y parecer un referente”.

El regreso de Cavani ante Platense se produjo luego de 77 días sin competencia oficial. La prolongada inactividad por lesión afectó su ritmo y su influencia dentro del equipo y, desde entonces, su aporte no logró revertir la anemia ofensiva que arrastra Boca. El foco, inevitablemente, se posó sobre su figura. Una de las frases de Úbeda tras el empate ante la Academia sintetiza el escenario: “El Mundo Boca exige permanentemente ganar y eso lo tenemos súper claro”. Y reforzó la idea con otra sentencia directa: “Para reconquistar al hincha hay que ganar. Ese es el camino que tenemos que hacer”.

Además, el uruguayo volvió a ser titular luego de 159 días: su último partido desde el arranque había sido ante Rosario Central, el 14 de septiembre de 2025, un dato que expone con claridad la falta de continuidad que marcó su final de 2025 y el comienzo de esta temporada.

En ese contexto, donde la urgencia manda y el resultado condiciona todo, el margen se achica. El crédito se renueva sólo con goles, triunfos y buenas actuaciones. Cavani, que llegó con el aura de figura internacional y la promesa de jerarquía en el área, atraviesa un punto de inflexión en su ciclo: necesita transformar la presión en respuestas dentro del campo para cambiar el clima y recuperar el respaldo que alguna vez pareció incondicional desde su llegada.