Deportivo Riestra y Huracán se enfrentan en el Bajo Flores con realidades opuestas

El conjunto de Bajo Flores atraviesa un presente delicado: no ganó en lo que va del campeonato y se encuentra en zona de descenso, tanto en la tabla de su zona como en la anual. Del otro lado, el Globo llega envalentonado tras sumar seis de seis en los últimos dos encuentros, incluida la victoria en el clásico contra San Lorenzo.

El Malevo buscará hacerse fuerte en casa para empezar a cambiar su panorama en el torneo, al tiempo que Huracán intentará imponer su momento anímico y futbolístico para sostener su crecimiento en la tabla.

Cómo llega Deportivo Riestra

El Malevo perdió la solidez que lo caracterizó en 2025 y comenzó el 2026 de manera preocupante. Con apenas dos empates y varias derrotas, se ubica en el fondo de la Zona A y en el puesto 28° de la tabla anual, lo que hoy lo obligaría a disputar un desempate por la permanencia ante Newell's Old Boys.

La única alegría del año fue por los 32avos de final de la Copa Argentina, cuando venció 1-0 a Deportivo Maipú con gol de Ángel Stringa.

Con la Copa Sudamericana en el horizonte, el equipo dirigido por Gustavo Benítez está obligado a recuperar la fortaleza en el Guillermo Laza para comenzar a salir de la zona roja y cambiar el ánimo del plantel.

Cómo llega Huracán

El Globo también tuvo un arranque irregular, pero logró reencauzar el rumbo en las últimas jornadas. El equipo conducido por Diego Martínez ganó el clásico ante San Lorenzo gracias a un tanto de Jordy Caicedo, máximo goleador del equipo con cuatro conquistas, y en la fecha pasada superó por la mínima a Sarmiento en el Tomás Adolfo Ducó.

huracan Jordy Caicedo, la carta goleadora del Globo en estos últimos encuentros.

Con mayor confianza y un funcionamiento en crecimiento, Huracán buscará su tercera victoria consecutiva en un estadio que suele ser incómodo, aunque consciente de que este Riestra no muestra la fortaleza del año pasado.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Facundo Miño, Rodrigo Gallo; Pedro Ramírez, Pablo Monje, Jonatan Goitía; Antony Alonso, Nicolás Benegas, Jonathan Herrera.

DT: Gustavo Benítez.

Huracán: Hernán Galíndez; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, César Ibáñez; Alejandro Martínez, Jordy Caicedo, Oscar Cortés.

DT: Diego Martínez.