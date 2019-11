El exponente tiene 39 años y se dedica profesionalmente al deporte sin sponsors. En ese sentido, el intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi, le otorgó una beca a cambio de que comenzara a dar clases a personas en su misma condición, nada más y nada menos que en el emblemático Club de Golf de Ranelagh.

En 2018 fue parte del primer torneo internacional de golf en silla de ruedas, que se realizó en Mallorca, España, donde logró superar al resto de los 40 participantes de 22 países. Luego llegaría más roce en el exterior, como el US Open de golf adaptado de Estados Unidos, que lo vio campeón; al igual que el Latinoamericano de Brasil y el Paragolfer del Daikin Madrid Open.

Más allá de los logros, Tubio se enfoca en enseñar y en dar lo mejor de sus conocimientos, entonces afirmó: "Me emociona y me llena de orgullo que desde Berazategui se impulsen esta clase de iniciativas, tomando como prioridad al deporte y la discapacidad, algo que lamentablemente no sucede en el resto del país. De hecho, a nivel nacional no existe una competición. Así que esto que se inició en esta ciudad podría ser el puntapié inicial".

Hace poco se realizó el primer encuentro de golf adaptado, donde el deportista plasmó su vivencia: "Fue una experiencia increíble, pasamos un momento muy lindo y divertido junto a los chicos y sus familias".