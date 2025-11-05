El 11 de Boca que probó Claudio Úbeda para el Superclásico con River

Tras la jornada de descanso que disfrutó el plantel, luego de la victoria por 2 a 1 frente a Estudiantes en La Plata, Boca retomó los entrenamientos en Ezeiza, donde el entrenador dispuso dos formaciones distintas para comenzar a delinear alternativas de cara al choque frente al Millonario.

En uno de los equipos, Paredes tuvo la sorpresa de quiénes lo acompañaron en el mediocampo. El campeón del mundo, que no pudo estar ante el Pincha por acumulación de amarillas, compartió el mediocampo con el juvenil Dalmasso y con Ander Herrera, una combinación que en su momento había despertado el interés de Miguel Ángel Russo.

La alineación de este conjunto incluyó a Brey en el arco; Blondel, Figal, Mendia y Fabra en defensa; Dalmasso, Ander Herrera y Paredes en el mediocampo; y un tridente ofensivo compuesto por Aguirre, Janson y Ruiz. En la otra formación, el Sifón paró a Javier García, acompañado en la defensa por Advíncula, Facundo Herrera, Pellegrino y Braida. El mediocampo estuvo integrado por Martegani, Miramón y Alarcón, mientras que en la delantera se ubicaron Zenón, Simoni y Zufiaurre.

image

Hasta el momento, no se han revelado pistas concretas sobre el once titular que enfrentará a La Banda, ya que estas prácticas iniciales de la semana están orientadas a evaluar variantes y observar el rendimiento de los jugadores disponibles, en especial los que no actuaron el último fin de semana.

Sin embargo, lo más probable es que Paredes retome su lugar en el mediocampo, probablemente en reemplazo de Toto Belmonte, quien fue titular en la última presentación en La Plata. La presencia en el entrenamiento del español a su lado, quien ha tenido muy buenos ingresos en los últimos partidos, podría darse también contra River.

Por su parte, la situación física de Rodrigo Battaglia sigue siendo una incógnita para el cuerpo técnico. El volante con pasado en Huracán continúa recuperándose de un desgarro de segundo grado en el sóleo de la pierna derecha, lesión que lo mantiene al margen y pone en duda su presencia en el Superclásico.

Por otro lado, la mayor incertidumbre es en la delantera, donde la condición de Edinson Cavani genera preocupación. El uruguayo volvió a entrenar de manera diferenciada y, a esta altura de la semana, su participación en el clásico permanece en duda.

En conclusión, el regreso de Leandro Paredes y la recuperación de Edinson Cavani se presentan como los focos principales en la preparación de Boca para el duelo ante River, en una semana que será determinante para definir la formación y las estrategias para el ansiado encuentro en La Bombonera.