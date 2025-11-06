Leandro Paredes: "Sería grandioso clasificarse a la Libertadores contra River"

"Es un partido no sólo importante por ser un clásico, sino porque lo que lleva poder ganar, clasificarnos a la próxima Libertadores, que es uno de los objetivos que tenemos. Sería grandioso poder hacerlo ante River", expresó el 5 de Boca en la conferencia de prensa que organizó la Liga Profesional y de la que también participó Juanfer Quintero.

Además, es especial porque Boca tiene la chance de incrementar la crisis futbolística de River. Aunque Paredes, muy correcto, le bajó el precio: "Sólo pensamos en nosotros, preparar el partido de la mejor manera para el domingo hacerlo de la mejor manera. Vamos a tratar de quedarnos con los tres puntos, después de lo que pase del otro lado es problema de ellos, no soy quién para hablar de lo que pasa en el otro club".

"Soñé mucho tiempo con volver a mi país, a mi club, volver con esta edad, tratar de hacerlo al 100 por ciento... Es un sueño para mi jugar este tipo de partidos, con nuestra gente, en nuestra cancha. Es especial, es importantísimo, seguramente uno de los más importantes de mi carrera, más allá de que me ha tocado jugar importantes, pero lo que conlleva el superclásico, para la gente, para nosotros, es muy importante", destacó el campeón del mundo.

Más frases de Paredes antes del Superclásico

El sombrero de Juanfer en la final de la Copa América 2024: "Lo que quedó en ese partido quedó, no me guardó nada, es especial enfrentar a este tipo de jugadores".

Su primera titularidad en un Súper: "A mi entender es uno de los clásicos más importantes del mundo junto a Real Madrid-Barcelona. Así que poder ser parte de eso es muy importante. Seguramente lo va a ver todo el mundo, hay que disfrutarlo y que el resultado quede en casa".

Los clásicos que jugó antes y este: "La responsabilidad cambió mucho a lo que fueron esos dos partidos. Estoy ocupando otro rol en el equipo, siendo mucho más centro. Sé lo que conlleva y la responsabilidad. Es un partido aparte, voy a tratar de disfrutarlo como uno más".

Cómo se vive en el mundo el Súper: "Me ha tocado llegar a los clubes y lo primero que te preguntan es que significa un Boca-River, un River-Boca".

El grupo: "En toda mi carrera me ha tocado ser parte de grandes equipos y grupos, sé que para ganar se necesitan hombres, un buen grupo y cuando llegué ahora intenté eso: armar un buen grupo, de gente humilde que quiere lograr cosas importantes. Eso nos va a llevar a conseguir cosas importantes"