Luego, el equipo argentino se replegó un poco y el Galo tuvo solamente unos 10’ buenos promediando el complemento que no le sirvieron para descontar. Muy pobre lo del equipo de Eduardo Domínguez. Es más, el conjunto comandando del Vasco, de contraataque, pudo anotar el 3-0 merecido desde los pies de Enner Valencia, Alan Velasco, entre otros. Una final redonda de Boca con excelentes niveles individuales y como equipo, con fútbol, corazón y mucha personalidad para borrar a su rival en una final internacional.

Boca, que quedó eliminado ¡en fase de grupos! de la Libertadores este año con Úbeda de DT, se reinventó con la llegada de Arruabarrena y termina el 2026 internacional que empezó de manera escandalosa con un final soñado. El Vasco, el ídolo de la casa que había tenido un buen primer ciclo como entrenador en el club con sabores amargos en lo internacional por las series con River, tuvo su revancha al quedarse con esta Sudamericana que mucho tiene que ver su trabajo, potenciando a todos y formando un equipo con ADN bostero que logró que Boca vuelva a ser Boca.

El resumen del partido