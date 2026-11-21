El Xeneize, conocido por el planeta entero por sus conquistas coperas, recuperó su identidad al aplastar a Atlético Mineiro en Barranquilla y ser campeón internacional tras 18 años.
Boca volvió a ser Boca. Boca, conocido por el planeta entero por sus conquistas continentales y mundiales, recuperó su identidad al ser campeón de la Copa Sudamericana y ponerle fin a una racha de 18 años sin alegrías de esta categoría. Con un gran juego y carácter, el equipo de Rodolfo Arruabarrena fue muy superior a Atlético Mineiro, a quien venció por 2 a 0 en Barranquilla pero pudo haberlo goleado tranquilamente…
Boca abrió el marcador a los 16 minutos de juego con una definición de primera dentro del área del siempre llegador Santiago Ascacíbar tras un centro perfecto de Sebastián Villa, quien recibió un pase largo de Jagger Herrera digno de central de Champions League. Previamente, el Xeneize contó con dos jugadas clarísimas: Miguel Merentiel erró un gol increíble tras un blooper de Everson con una definición al travesaño y le anularon un tanto de manera correcta al propio Ruso, quien se encontraba en offside.
Como si fuera poco, Boca tuvo dos chances más clarísimas en la primera etapa: un fuerte cabezazo de Lautaro Di Lollo tapado por Everson y un remate de Merentiel dentro del área rechazado por Ruan Tressoldi. Por su parte, Mineiro no pudo pasar al ataque, mucho menos lastimar, frente a un equipo argentino que presionó con furia ante cada pérdida. Un monólogo del Xeneize para irse injustamente solamente 1-0 arriba al entretiempo.
De todas maneras, Boca madrugó a Mineiro en el inicio del complemento y anotó el 2-0 con la misma fórmula que el primero: pase largo de Jagger, control, corrida y centro de Villa para la aparición del goleador en el área. Esta vez fue Merentiel, quien no pudo aguantar su emoción después de una mala racha sin gritos y un primer tiempo donde tuvo chances que no pudo aprovechar.
Luego, el equipo argentino se replegó un poco y el Galo tuvo solamente unos 10’ buenos promediando el complemento que no le sirvieron para descontar. Muy pobre lo del equipo de Eduardo Domínguez. Es más, el conjunto comandando del Vasco, de contraataque, pudo anotar el 3-0 merecido desde los pies de Enner Valencia, Alan Velasco, entre otros. Una final redonda de Boca con excelentes niveles individuales y como equipo, con fútbol, corazón y mucha personalidad para borrar a su rival en una final internacional.
Boca, que quedó eliminado ¡en fase de grupos! de la Libertadores este año con Úbeda de DT, se reinventó con la llegada de Arruabarrena y termina el 2026 internacional que empezó de manera escandalosa con un final soñado. El Vasco, el ídolo de la casa que había tenido un buen primer ciclo como entrenador en el club con sabores amargos en lo internacional por las series con River, tuvo su revancha al quedarse con esta Sudamericana que mucho tiene que ver su trabajo, potenciando a todos y formando un equipo con ADN bostero que logró que Boca vuelva a ser Boca.
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