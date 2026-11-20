Ahora tendrá enfrente a Atlético Mineiro, un rival al que ya enfrentó en tres cruces eliminatorios. El primer antecedente fue en la final de la Copa de Oro Nicolás Leoz 1993, cuando Boca se consagró campeón después de empatar 0-0 en Brasil y ganar 1-0 en la Bombonera. Sin embargo, en los cuartos de final de la Copa Mercosur 2000, el equipo brasileño se quedó con la clasificación tras imponerse 2-0 en la ida e igualar 2-2 en la revancha.