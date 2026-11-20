El Xeneize buscará ampliar su favorable historial ante clubes de Brasil cuando enfrente a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.
Boca buscará ratificar su condición de especialista en cruces eliminatorios cuando enfrente a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana. A lo largo de su historia, el Xeneize disputó 40 series mata-mata ante equipos brasileños y consiguió imponerse en 27, mientras que perdió las 13 restantes. La última clasificación llegó ante Vasco da Gama, al que eliminó en el Maracaná para meterse en la definición continental.
Los números también reflejan la dificultad de jugar en territorio brasileño, ya que en los partidos disputados allí, Boca registra nueve victorias, 18 empates y 13 derrotas. Además, de las 40 eliminatorias ante clubes de ese país, diez se definieron mediante una tanda de penales. El conjunto argentino salió vencedor en seis oportunidades y cayó en las cuatro restantes, una estadística que también alimenta su reputación en este tipo de instancias.
Ante Vasco da Gama, el equipo de la Ribera disputó dos series eliminatorias internacionales. La primera fue en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2001, mientras que la más reciente tuvo lugar en las semifinales de la actual Sudamericana. En ambas ocasiones, Boca consiguió avanzar de ronda y volvió a festejar en el Maracaná, un escenario que forma parte de algunos de sus capítulos más importantes en el plano internacional.
Ahora tendrá enfrente a Atlético Mineiro, un rival al que ya enfrentó en tres cruces eliminatorios. El primer antecedente fue en la final de la Copa de Oro Nicolás Leoz 1993, cuando Boca se consagró campeón después de empatar 0-0 en Brasil y ganar 1-0 en la Bombonera. Sin embargo, en los cuartos de final de la Copa Mercosur 2000, el equipo brasileño se quedó con la clasificación tras imponerse 2-0 en la ida e igualar 2-2 en la revancha.
El último enfrentamiento entre ambos fue por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, cuando, después de dos empates sin goles, Atlético Mineiro consiguió avanzar al imponerse 3-1 en la definición por penales. La final de Barranquilla será un nuevo capítulo de una rivalidad con antecedentes de todo tipo y una oportunidad para que Boca amplíe su favorable registro ante los brasileños y vuelva a conquistar un título internacional.
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