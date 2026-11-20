En otro tramo de la conferencia, el entrenador explicó qué busca transmitirle al grupo en la previa de una definición de esta magnitud. “Esto es algo importante para el grupo, para mí, para el club, pero tenemos que saber vivir, disfrutar y tener los miedos lógicos de una final. Pero sobre todo saber lo que somos y cómo llegamos hasta acá, eso es lo más importante”, afirmó. Incluso se permitió una broma sobre los juveniles del plantel, a quienes apodó de una manera curiosa: “Tengo a los 'Wachiturros' que, si hay que ir a Ucrania o Rusia, desvalijan el armamento nuclear”.

Paredes también se refirió a su rol como capitán y a la importancia de transmitir tranquilidad y confianza antes del partido. “Yo trato de transmitir siempre confianza, que traten de disfrutar cada momento porque no es fácil pasar por el momento que estamos pasando. Estamos en el equipo más grande de Sudamérica y se lo trato de transmitir a mis compañeros”, manifestó. Además, destacó la unión del grupo y el recorrido que hicieron durante el año, pese a los golpes deportivos que debieron afrontar.

“Este grupo se merece conseguir cosas importantes por todo lo que ha pasado, por la ilusión y las ganas que tiene, por cómo trabaja, porque son buena gente. Nos hemos transformado en un grupo de hombres que sabe lo que quiere”, concluyó el capitán. Después de ganar la tabla anual y de dejar atrás un año con varios obstáculos, Boca buscará este sábado levantar la Copa Sudamericana y terminar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

La conferencia de prensa completa de Arruabarrena y Paredes