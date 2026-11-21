Los suplentes de Boca para la final

Leandro Brey, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Carlos Palacios, Leonel Flores, Enner Valencia y Adam Bareiro.

La formación de Boca para la final de la Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.