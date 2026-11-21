Arruabarrena debió realizar un recorte para completar la planilla de la definición en Barranquilla, mientras que un delantero que llevaba más de seis meses sin jugar se sumó al banco.
Boca definió los 23 futbolistas que están disponibles para enfrentar a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana y nueve jugadores que viajaron a Colombia se quedaron afuera del banco de suplentes. Rodolfo Arruabarrena debió realizar un recorte para completar la nómina del encuentro en Barranquilla, aunque entre los elegidos apareció una de las novedades más esperadas del plantel, ya que Adam Bareiro volvió a estar entre las alternativas después de una larga recuperación.
Los futbolistas que no tendrán posibilidades de ingresar son Javier García, Dylan Gorosito, Marco Pellegrino, Matías Satas, Camilo Rey Domenech, Rodrigo Bacidalupe, Joaquín Ruiz, Milton Giménez y Ángel Romero. Todos acompañaron al plantel durante la preparación en Colombia, pero finalmente no fueron incluidos en la planilla oficial para la definición. Por su parte, Agustín Marchesin tampoco estará disponible, aunque su situación es diferente porque continúa recuperándose de la rotura del ligamento cruzado y no fue inscripto para disputar esta competencia.
La principal sorpresa entre los suplentes es la presencia de Bareiro, quien consiguió recuperarse antes de lo previsto y volvió a ponerse a disposición del cuerpo técnico. El delantero paraguayo fue operado el 1° de septiembre por una hernia de disco lumbar y, en un primer momento, se estimaba que recién podría regresar durante 2027. Sin embargo, su evolución fue favorable, retomó los entrenamientos junto al grupo y participó de los ensayos futbolísticos. Su último partido fue el 9 de mayo ante Huracán, cuando sufrió un doble desgarro en el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo, antes de que el problema lumbar prolongara su ausencia.
De esta manera, Arruabarrena recupera una alternativa para el ataque en el partido más importante del semestre. Bareiro compartirá el banco con Enner Valencia, otra opción ofensiva para modificar el desarrollo de la final, mientras que Alan Velasco también quedó entre los relevos. El ex Independiente será una alternativa de Tomás Aranda, el futbolista elegido por el Vasco para comenzar detrás de Sebastián Villa y Miguel Merentiel en la formación titular.
Leandro Brey, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Carlos Palacios, Leonel Flores, Enner Valencia y Adam Bareiro.
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
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