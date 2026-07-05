Carlo Ancelotti llamó a "administrar la tristeza" y prometió renovar a Brasil

El entrenador italiano lamentó la derrota por 2-1 frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, aunque aseguró que el proyecto recién comienza.
La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 significó un duro golpe para la selección pentacampeona, pero su entrenador, Carlo Ancelotti, evitó hablar de fracaso y aseguró que la derrota frente a Noruega debe entenderse como el punto de partida de un nuevo proyecto para la "Canarinha".
"Esta derrota no es el fin. Es el principio de un nuevo ciclo, de una nueva aventura y de nuevas ideas", afirmó el técnico italiano en la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde el conjunto brasileño cayó 2-1 con dos goles de Erling Haaland.
Con un tono sereno, aunque visiblemente afectado por el resultado, Ancelotti reconoció la tristeza del plantel, pero insistió en que el balance general de la Copa del Mundo no fue negativo.
"Estamos profundamente tristes porque el equipo no hizo un Mundial espectacular, pero sí un buen Mundial. El trabajo realizado es bueno, aunque el fútbol es así. Ahora hay que administrar la tristeza de una derrota, algo a lo que estoy bastante acostumbrado", sostuvo el ex entrenador del Real Madrid y del Bayern Múnich.
El italiano remarcó que Brasil cuenta con una base sólida para afrontar el futuro y destacó el potencial de varios futbolistas jóvenes que podrían consolidarse en la selección mayor.
"Tenemos un grupo bastante sólido. Hay jugadores jóvenes que apuntan alto y mañana mismo empezaremos a pensar en el futuro", aseguró.
Uno de los momentos que marcó el partido fue el penal desperdiciado por Bruno Guimarães en la primera etapa, cuando el arquero noruego Ørjan Nyland contuvo el remate. La decisión de que el mediocampista fuera el encargado de ejecutar generó cuestionamientos, especialmente porque Vinícius Júnior permanecía en el campo.
Consultado al respecto, Ancelotti explicó que la elección respondió a un análisis estadístico realizado por su cuerpo técnico.
"Escogimos a Bruno Guimarães porque pensamos que era la mejor opción sobre el campo", señaló.
Según explicó, la comisión técnica elaboró un informe con los porcentajes de efectividad de los futbolistas brasileños desde el punto del penal durante el último año.
"El mejor porcentaje era el de Neymar, luego Igor Thiago, después Raphinha, después Bruno Guimarães y después Gabriel Martinelli", detalló.
De esa manera, Vinícius Júnior no figuraba entre los cinco principales ejecutantes de la selección brasileña de acuerdo con los datos analizados por el cuerpo técnico, pese a que habitualmente comparte esa responsabilidad con Kylian Mbappé en el Real Madrid.
Más allá del penal fallado, Ancelotti consideró que Brasil controló buena parte del desarrollo del encuentro, aunque destacó el planteo de Noruega y la contundencia de su rival.
"Teníamos el control del partido, pero fue muy difícil presionar alto porque Noruega defendía con muchos jugadores y salía muy bien desde el fondo", analizó.
comentar