Carlo Ancelotti llamó a "administrar la tristeza" y prometió renovar a Brasil

El italiano remarcó que Brasil cuenta con una base sólida para afrontar el futuro y destacó el potencial de varios futbolistas jóvenes que podrían consolidarse en la selección mayor.

"Tenemos un grupo bastante sólido. Hay jugadores jóvenes que apuntan alto y mañana mismo empezaremos a pensar en el futuro", aseguró.

La explicación por el penal fallado

Uno de los momentos que marcó el partido fue el penal desperdiciado por Bruno Guimarães en la primera etapa, cuando el arquero noruego Ørjan Nyland contuvo el remate. La decisión de que el mediocampista fuera el encargado de ejecutar generó cuestionamientos, especialmente porque Vinícius Júnior permanecía en el campo.

Consultado al respecto, Ancelotti explicó que la elección respondió a un análisis estadístico realizado por su cuerpo técnico.

"Escogimos a Bruno Guimarães porque pensamos que era la mejor opción sobre el campo", señaló.

Según explicó, la comisión técnica elaboró un informe con los porcentajes de efectividad de los futbolistas brasileños desde el punto del penal durante el último año.

"El mejor porcentaje era el de Neymar, luego Igor Thiago, después Raphinha, después Bruno Guimarães y después Gabriel Martinelli", detalló.

De esa manera, Vinícius Júnior no figuraba entre los cinco principales ejecutantes de la selección brasileña de acuerdo con los datos analizados por el cuerpo técnico, pese a que habitualmente comparte esa responsabilidad con Kylian Mbappé en el Real Madrid.

Una derrota marcada por la falta de eficacia

Más allá del penal fallado, Ancelotti consideró que Brasil controló buena parte del desarrollo del encuentro, aunque destacó el planteo de Noruega y la contundencia de su rival.

"Teníamos el control del partido, pero fue muy difícil presionar alto porque Noruega defendía con muchos jugadores y salía muy bien desde el fondo", analizó.