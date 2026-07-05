Tras la temprana eliminación en el Mundial 2026, Ney se despidió de la Canarinha después de 16 años y dos títulos. "Intenté, intenté. Ahora terminó. Comencé aquí, terminé aquí", expresó.
Bomba: Neymar anunció su retiro de la Selección de Brasil después de la temprana eliminación en octavos de final en el Mundial 2026. El futbolista del Santos, quien tiene 34 años y llevaba 16 años representando a su país, le informó a la prensa post partido: “Intenté e intenté, ahora terminó. Comencé acá, terminé acá".
Neymar debutó en la Selección el 10 de agosto de 2010 en un amistoso de Brasil con Estados Unidos en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, el mismo estadio en el que hoy vistió la camiseta de la Canarinha por última vez. Aquel día, con tan solo 18 años, hizo un gol para el triunfo 2 a 0 de su equipo. Hoy, más allá de haber jugado un puñado de minutos, también anotó de penal, aunque no sirvió para torcer la historia con Noruega.
Neymar disputó 130 partidos, en los que metió 80 goles y dio 59 asistencias con la camiseta de la Selección de Brasil. Se retira como el máximo goleador de la historia de la Canarinha (dejando atrás el récord de Pelé de 77 tantos) y como campeón de la Copa Confederaciones 2013 y ganador de los Juegos Olímpicos 2016. Le quedará el dolor de no haber podido alzar ni la Copa América ni el Mundial, habiendo estado cerca en Brasil 2014 llegando a semifinales.
El Mundial 2026 había tentado a Neymar como una gran despedida, dado que las constantes lesiones y las apariciones de nuevos talentos predecían este final más temprano que tarde. Por eso, la noticia es una bomba por lo que ha significado para Brasil y el mundo del fútbol, pero no es una sorpresa.
*falta el número 80 convertido hoy de penal a Noruega
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