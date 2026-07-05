Bomba: Neymar anunció su retiro de la Selección de Brasil

El Mundial 2026 había tentado a Neymar como una gran despedida, dado que las constantes lesiones y las apariciones de nuevos talentos predecían este final más temprano que tarde. Por eso, la noticia es una bomba por lo que ha significado para Brasil y el mundo del fútbol, pero no es una sorpresa.

Los goles de Neymar en la Selección de Brasil

*falta el número 80 convertido hoy de penal a Noruega