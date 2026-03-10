Candela Cerrone ganó el maratón de las Islas Malvinas y se lo dedicó a los caídos en la guerra

La carrera, considerada el maratón más austral del mundo, se desarrolló en Puerto Argentino bajo condiciones climáticas extremas y coincidió con el Día Internacional de la Mujer. El circuito se caracteriza por el fuerte viento y la irregularidad del terreno, factores que suelen volverlo entre 15 y 20 minutos más lento que los recorridos urbanos tradicionales.

En los metros finales, la emoción invadió a la atleta argentina, que celebró su victoria con un mensaje cargado de simbolismo. “¡Por los caídos, por los veteranos, por todos los que estuvieron acá!”, gritó al cruzar la meta, en referencia a los soldados que participaron en la Guerra de Malvinas de 1982.

video Candela Cerrone se impuso en los 42K de la Stanley Marathon y dedicó su victoria a los caídos y veteranos de Malvinas.

El gesto rápidamente se viralizó en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron tanto el logro deportivo como el homenaje realizado en un territorio profundamente significativo para la Argentina.

El podio femenino lo completaron Rebecca Gilbert, que terminó en el segundo lugar con un tiempo de 3:42:54, y Chloe Tyler, que fue tercera con 3:58:20.

La competencia presentó además una particularidad reglamentaria: por normas locales, los corredores no pueden utilizar insignias nacionales en su vestimenta. Por ese motivo, Cerrone debió participar sin símbolos argentinos, lo que le dio aún más valor simbólico a la dedicatoria que realizó tras ganar la prueba.

Luego de finalizar la carrera, la maratonista reconoció la exigencia del desafío. “Fue todo muy emotivo y también muy duro”, expresó tras completar el recorrido.

Cerrone, profesora de educación física, cuenta con antecedentes destacados dentro del atletismo argentino. Entre ellos se encuentra su triunfo en la Maratón de Mar del Plata 2022 y su segundo puesto en la Maratón de Rosario 2025, además de participaciones en exigentes competencias de trail running.

Según adelantó, tras la carrera planea visitar el Cementerio de Darwin, donde descansan los restos de soldados argentinos caídos durante el conflicto de 1982, para rendirles homenaje.

La victoria en la Stanley Marathon se suma así a los logros del atletismo argentino en una de las pruebas más desafiantes del planeta, en un circuito que combina exigencia deportiva, historia y memoria.