Torneo Apertura 2026: Racing visita a Sarmiento en Junín por la fecha 10 para acercarse a los de arriba

El conjunto dirigido por Facundo Sava afronta un desafío importante ante uno de los equipos más competitivos del fútbol argentino. Del otro lado estará el Racing de Gustavo Costas, que, pese a no atravesar su mejor momento futbolístico, cuenta con futbolistas capaces de desequilibrar en cualquier partido.

Cómo llegan Sarmiento y Racing al duelo por el Torneo Apertura

Sarmiento llega con el ánimo renovado luego de cortar una racha de tres derrotas consecutivas. El Verde consiguió una trabajada victoria ante Estudiantes de Río Cuarto, resultado que le permitió recuperar confianza y volver a sumar en el torneo. El equipo de Sava intentará aprovechar el impulso para hacerse fuerte en Junín frente a un rival de peso.

SAR ERC Sarmiento llega con confianza tras cortar la racha negativa con una victoria ante Estudiantes de Río Cuarto.

Racing, en tanto, viene de golear 3-0 a Atlético Tucumán y atraviesa una racha positiva tras un inicio irregular. Luego de tres derrotas consecutivas en el arranque, la Academia logró recomponerse y acumula cinco partidos sin perder, con tres victorias y dos empates, lo que lo ubica sexto en la Zona B con 11 puntos.

El equipo de Avellaneda buscará mantener esa racha para seguir acercándose a los puestos de clasificación, apoyado en un plantel con experiencia que incluso viene de conquistar la Recopa Sudamericana 2025.

Posibles formaciones

Sarmiento: Javier Burrai; Gabriel Díaz, Juan Manuel Insaurralde, Gastón Arturia, Thiago Santamaría; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Manuel García; Junior Marabel y Jonathan Gómez.

DT: Facundo Sava.

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Duván Vergara y Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.

El encuentro comenzará a las 22, será dirigido por Nazareno Arasa y se disputará en el estadio Eva Perón de Junín. En el VAR estará Salomé Di Iorio, mientras que Gastón Iglesias será el AVAR.