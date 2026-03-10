Marcelo Gallardo es uno de los apuntados para dirigir al San Pablo de Brasil

gallardo Marcelo Gallardo entre las opciones para ser el nuevo técnico de San Pablo.

El equipo paulista anunció la decisión a traves de sus redes sociales y le agradeció a Crespo por todo el trabajo que realizó desde julio de 2025 con su segunda etapa en el club, en la cual dirigió 46 partidos y acumuló 21 triunfos, 7 empates y 18 derrotas. En la suma de ambos ciclos, el entrenador argentino alcanzó los 99 partidos dirigidos y obtuvo 45 victorias, 26 igualdades y 28 caídas.

Según medios locales, los malos resultados en los partidos de eliminación directa, entre ellos la eliminación en la semifinal del Campeonato Paulista ante Palmeiras y las caídas en Copa do Brasil y Copa Libertadores en la temporada anterior, fueron el detonante para que el técnico argentino termine su ciclo.

A través de esta salida, el San Pablo se encuentra en plena búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar lo que queda del Brasileirao, Copa do Brasil y Sudamericana. Entre los principales nombres figuraba Marcelo Gallardo, el extécnico de River que actualmente está sin club y que también ya tuvo sondeos del Vasco da Gama. Desde ESPN Brasil dijeron que la dirigencia paulista habría descartado esa opción: "A pesar del interés por fichar al argentino, el precio era demasiado alto, muy por encima del presupuesto del São Paulo”.

Otros entrenadores sondeados fueron Filipe Luis, de reciente salida del Flamengo, y Fernando Diniz, de pasado reciente en el Tricolor. Sin embargo, todo parece indicar que el próximo director técnico será Roger Machado, con el cual ya tienen conversaciones adelantadas.