Torneo Apertura 2026: en la vuelta del futbol argentino, Independiente recibe a Unión por la fecha 10

El Rojo de Avellaneda buscará extender su buena racha tras la victoria 2-0 como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Ahora volverá a presentarse en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini frente a Unión de Santa Fe, en un duelo clave para seguir en la pelea en la parte alta de la tabla.

El Tatengue, por su parte, también llega entonado luego de vencer 2-1 como visitante a Instituto de Córdoba. Por eso, el cruce promete ser uno de los más interesantes de la fecha, ya que ambos equipos intentarán mantenerse entre los de arriba y, al mismo tiempo, acercarse al líder de la zona, Estudiantes de La Plata.

Cómo llegan Independiente y Unión al duelo por el Torneo Apertura

Independiente llega con el ánimo renovado tras volver al triunfo en la última fecha. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros venció 2-0 a Central Córdoba con goles de Gabriel Ávalos e Iván Marcone y alcanzó los 13 puntos, ubicándose momentáneamente en el cuarto puesto de la Zona A. Además, el defensor Sebastián Valdéz cumplió su suspensión y podría regresar al once titular, mientras que Santiago Montiel sumó minutos en el último partido y también tendría chances de volver desde el arranque.

Unión, por su parte, atraviesa uno de sus mejores momentos en el torneo. El conjunto de Leonardo Madelón llega tras derrotar 2-1 a Instituto y acumula tres victorias consecutivas, una racha que lo posiciona tercero en la zona con 14 unidades, apenas un punto por encima de Independiente. El Tatengue buscará sumar en Avellaneda para mantenerse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Unión quiere seguir con su racha positiva y sumar en Avellaneda para mantenerse en zona de clasificación.

Posibles formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

DT: Gustavo Quinteros.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

DT: Leonardo Madelón.

El encuentro se disputará desde las 19.45 y será transmitido por TNT Sports Premium. El árbitro será Andrés Merlos, mientras que Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR. El escenario del partido será el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda.