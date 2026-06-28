Carlo Ancelotti palpitó el partido de Brasil con Japón y habló del estado de Neymar

El entrenador de la Canarinha remarcó que "esto no es un mata-mata, es un mata, no hay vuelta atrás" y aseguró que "está bastante bien" la condición física de Ney de cara al duelo de 16avos de final.
Tras ganar su grupo con 7 puntos producto de dos triunfos y un empate ante el bravo Marruecos, Brasil disputará este lunes, desde las 14 en Houston, frente a Japón el duelo de 16avos de final del Mundial. En la previa del encuentro, Carlo Ancelotti brindó una conferencia de prensa donde habló del compromiso y el estado físico de Neymar.
"Esto no es un ‘mata mata’, es un mata. No hay vuelta atrás. Tenemos la suerte de tener a jugadores muy expertos, saben perfectamente cómo preparar este partido", corrigió Ancelotti a un periodista, quien calificó de "mata-mata" al encuentro contra Japón.
“Debemos tener mente, corazón, ideas claras y estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. Y en una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. El equipo está motivado, tiene confianza, los últimos dos partidos salieron bien", comentó el entrenador italiano.
Y, con respecto al equipo para enfrentar a Japón, Ancelotti dijo: “Yo voy a pensar y vosotros también tiene que pensar. Los jugadores que van a jugar lo saben y los que no van a jugar no lo saben. Es una conversación individual, pero tranquilos, los que no juegan igual van a dormir bien. Mejor que el entrenador”.
Por otro lado, le mencionaron que Hajime Moriyasu, entrenador de Japón, recordó el amistoso que le ganaron por 3 a 2 el año pasado. "Fue una buena experiencia para nosotros para ver que Japón es muy competitivo, de los mejores del mundo. Ganaron a Inglaterra en marzo, tenemos total respeto por ellos y vamos a preparar el partido como una final, porque es lo que es, una final", expresó Ancelotti.
"Cada partido es muy difícil, porque hay muchas cosas que tenemos que pensar, mucha presión. Si no lo hacemos bien, regresamos a casa. Estoy convencido de que hasta ahora no hay un favorito claro, puede ser que selecciones lo han hecho mejor que otras en la primera fase, pero no veo a un equipo favorito claro. Creo que va a ser un mundial bastante equilibrado", opinó sobre esta Copa del Mundo.
Por último, Ancelotti habló del estado físico de Neymar, quien viene de tener su debut en este Mundial contra Escocia tras recuperarse de su lesión: "En la última semana ha progresado mucho, una lástima que no haya podido entrenar todo el tiempo que ha estado con nosotros. Está bastante bien, depende mucho del contexto del partido, pero claro que está para más de quince minutos".
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