Ancelotti analizó el triunfo de Brasil a Japón y explicó por qué no entró Neymar

El entrenador de la Canarinha expresó que "merecíamos ganar" y aseguró que el crack iba a entrar en una situación particular que no se terminó dando en el duelo.
Brasil venció 2 a 1 a Japón en Houston de manera agónica y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá con Costa de Marfil o Noruega. Tras el encuentro, Carlo Ancelotti analizó el triunfo y explicó por qué no entró Neymar, quien se quedó los 90 minutos en el banco de suplentes.
"Jugamos bien, merecimos ganar. Nos encajaron un gol pero el equipo no perdió la paciencia. Tenemos mucho recursos, en el banco y en el campo. Los jugadores individualmente están en buen nivel y trabajan juntos", expresó el entrenador italiano a la prensa.
Después, fue consultado sobre Neymar, quien había regresado en el último partido contra Escocia tras superar su lesión y no sumó minutos en este encuentro. "Estaba esperando para la prórroga. Hablé con él y le dije que si no lo empatábamos entraba a los 60 o 65 minutos pero lo empatamos y no quería cambiar la estructura porque el equipo tenía el control del partido", explicó el DT.
Por otro lado, se refirió a la situación de Casemiro y Lucas Paquetá, quienes debieron salir por inconvenientes físicos. "Mañana vamos a ver cómo están Paquetá y Casemiro. Fue un partido muy exigente. Japón no es un equipo fácil, es muy organizado, intenso. Creo que merecimos ganar y es muy importante", completó.
Brasil inició perdiendo por el gol de Kaishu Sano pero, en el segundo tiempo Casemiro lo empató y Gabriel Martinelli le dio el triunfo en el último minuto de partido. Ahora, la Verdeamarela, con la ilusión de llegar lejos en la Copa del Mundo, espera por conocer su rival en la instancia de octavos de final.
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