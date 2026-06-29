Ancelotti analizó el triunfo de Brasil a Japón y explicó por qué no entró Neymar

Por otro lado, se refirió a la situación de Casemiro y Lucas Paquetá, quienes debieron salir por inconvenientes físicos. "Mañana vamos a ver cómo están Paquetá y Casemiro. Fue un partido muy exigente. Japón no es un equipo fácil, es muy organizado, intenso. Creo que merecimos ganar y es muy importante", completó.

Brasil inició perdiendo por el gol de Kaishu Sano pero, en el segundo tiempo Casemiro lo empató y Gabriel Martinelli le dio el triunfo en el último minuto de partido. Ahora, la Verdeamarela, con la ilusión de llegar lejos en la Copa del Mundo, espera por conocer su rival en la instancia de octavos de final.