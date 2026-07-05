El volante formado en River, quien estaba jugando en el Fatih Karagümrük SK de Turquía, se realizará la revisión médica este lunes y superada firmará por un año con La Academia.
Racing acordó la llegada de su tercer refuerzo: Matías Kranevitter. El volante formado en River de 33 años se realizará la revisión médica este lunes y superada firmará por un año con La Academia. Llegará con el pase en su poder después de no renovar su contrato con el Fatih Karagümrük de Turquía, club con el que descendió a la Segunda División.
Krane jugó 26 partidos en la última temporada, 24 de ellos como titular. Tras perder la categoría con su ahora ex equipo, el tucumano decidió no extender su relación laboral con ese equipo. Y al haber quedado con el pase en su poder, esto facilitó las gestiones de Racing porque no necesitó hacer una inversión mayor por compra de la ficha.
Es el segundo mediocampista central que contrató Racing en este mercado de pases: Ulises Ortegoza, proveniente de Talleres, fue el primero. También arribó Alfonso Espino, lateral izquierdo de 34 años que quedó libre del Rayo Vallecano de España.
“El técnico nos pidió un volante central más por la lesión de Alan Forneris”, admitieron en su momento desde la Academia para argumentar el porqué de la búsqueda de un 5 más. Sucede que Forneris se perderá todo el semestre, en recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida el 10 de mayo pasado.
Además, en esa zona de la cancha Racing se desprendió de Bruno Zuculini, transferido a Nacional de Uruguay a cambio de un resarcimiento de 400.000 dólares. Por esa salida la dirigencia acordó el ingreso de Ortegoza en 1.500.000 dólares por la totalidad de la ficha y firmó un contrato por tres años y medio.
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