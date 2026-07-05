Racing acordó la llegada de su tercer refuerzo: Matías Kranevitter

“El técnico nos pidió un volante central más por la lesión de Alan Forneris”, admitieron en su momento desde la Academia para argumentar el porqué de la búsqueda de un 5 más. Sucede que Forneris se perderá todo el semestre, en recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida el 10 de mayo pasado.