Carlos Alcaraz, campeón del Masters 1000 de Cincinnati ante Jannik Sinner

"Desde ayer no me sentía bien. Pensé que me recuperaría durante la noche, pero empeoré", explicó Sinner después de retirarse del partido y agregó: "Aun así quise salir a la cancha para intentar, al menos, disputar algo el partido, pero no pude resistir más".

Sinner también destacó en sus palabras que el de Cincinnati fue uno de los torneos "más calurosos" en los que ha participado, un hecho que ha provocado desmayos en jugadores y aficionados. "De verdad, lo lamento mucho. Sé que quizá algunos de ustedes tenían que trabajar o hacer otras cosas, y aun así vinieron, así que lo siento de corazón", expresó.

El italiano, además, felicitó a Alcaraz por la victoria: "Otro título, aunque no de la manera que querías, pero es increíble el nivel que estás mostrando. Tú y tu equipo lo están haciendo fenomenal. Te deseo lo mejor para el Abierto de Estados Unidos y para el resto de la temporada".

Alcaraz y Sinner se habían enfrentado hace un mes en la definición de Wimbledon, ganada por el italiano. De hecho, sus tres enfrentamientos previos esta temporada también habían sido en finales: Roma y Roland Garros quedaron en poder de Alcaraz y el mencionado Grand Slam británico que ganó el número uno.

Ahora, en la definición de este Masters en Estados Unidos, Sinner comenzó el encuentro concediendo su servicio en cero, un arranque poco habitual en él y que parecía indicar que aún no había entrado en el partido. Y en las siguientes jugadas siguió fuera del duelo.

De esta manera, Alcaraz agregó el título de Cincinnati a sus vitrinas: su sexto del año después de haber conquistado Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's. En su camino al título, el español derrotó al bosnio Damir Dzumhur, al serbio Hamad Mededovic, al italiano Luca Nardi, al ruso Andrey Rublev, al alemán Alexander Zverev y a Sinner.