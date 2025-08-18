Copa Sudamericana: cómo están las series de octavos y todo sobre las vueltas

El Globo saldrá a la cancha el próximo martes frente a Once Caldas y buscará remontar la serie después de caer 1-0 en Colombia. Los de Kudelka no mostraron su mejor versión en Manizales y deberán hacerse fuertes en Parque Patricios para conseguir la clasificación a la próxima ronda.

El miércoles será el turno de Independiente, que tiene la obligación de dar vuelta la llave ante la U. de Chile tras la derrota 1-0 en Santiago. El equipo de Julio Vaccari, que arrancó el semestre de mala manera, debe mejorar su imagen si quiere conseguir el pasaje a los cuartos de final del prestigioso certamen.

Luego, el jueves será el día en que Godoy Cruz enfrente a Atlético Mineiro en Mendoza, con la misión de dar vuelta el 2-1 sufrido en Belo Horizonte. El equipo de Ribonetto dio una buena imagen en Brasil y tratará de revertir la historia ante el último subcampeón de la Libertadores. Esa misma noche, Lanús y Central Córdoba cerrarán su llave en el Sur. En la ida, el Ferroviario se impuso por la mínima diferencia y ahora todo se definirá en la Fortaleza.

Octavos de final de Copa Sudamericana: días, horarios y TV para las vueltas

Martes 19 de agosto

19:00 Huracán-Once Caldas | ESPN - Disney+

21.30 Mushuc Runa-Independiente del Valle | DSports

21.30 Fluminense-América de Cali | DSports

Miércoles 20 de agosto

19:00 Cienciano-Bolívar | ESPN2 - Disney+

21.30 U. Católica (E)-Alianza Lima | ESPN2 - Disney+

21.30 Independiente-U. de Chile | DSports - Disney+

Jueves 21 de agosto

19:00 Godoy Cruz-A. Mineiro | ESPN - Disney+

21.30 Lanús-Central Córdoba | DSports - Disney+

Cuándo se jugarán los cuartos de final, las semifinales y la final de Copa Sudamericana

Los cuartos de final se harán entre el 16 y el 25 de septiembre, las semifinales de disputarán entre el 22 y el 30 de octubre mientras que la gran final se jugará el sábado 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.