Carlos Alcaraz remontó la final contra Novak Djokovic y por primera vez gritó campeón en Australia

HAEh70qWUAAqr2X Carlos Alcaraz, el tenista más joven en conquistar los cuatro títulos de Grand Slam.

Después de ser superado ampliamente por el serbio en el primer set, Alcaraz tuvo una remontada implacable, festejó su primer título en este certamen y logró lo que ni siquiera Rafael Nadal pudo: vencer a Nole en una final del abierto australiano.

Con el paso de los juegos, Alcaraz comenzó a marcar el ritmo del partido y forzó a Djokovic a cometer errores. Entre muchos intercambios de defensas y contraataques increíbles de parte de ambos, el español se terminó llevando el tercer set. Ya en el cuarto, el murciano continuó presionando y el serbio sacó su jerarquía y se mantuvo vivo sacando seis bolas de break point.

Pese al evidente desgaste físico, el experimentado logró ponerse 30-40 con 4-4 que pudo cambiar el rumbo de la final, pero no lo supo aprovechar y la joven estrella se quedó con el título.

Después de tres horas y dos minutos, Alcaraz se tiró al piso sin poder creer lo que había logrado. Con tan sólo 22 años y 272 días sumó su séptimo título de Grand Slam (ya contaba con dos de Wimbledon, dos de Rolland Garros y dos en el US Open). Con este título empató en la lista histórica de 'majors' a dos leyendas como John McEnroe y Mats Wilander.

Alcaraz se sitúa noveno en la clasificación de los mayores campeones en los cuatro grandes escenarios de la historia del tenis. Por delante de él están Novak Djokovic (24). Rafael Nadal (22), Roger Federer (20), Pete Sampras (14), Björn Borg (11), Andre Agassi (8), Jimmy Connors (8) e Ivan Lendl (8).

Tras su consagración, el español se consolida como número 1 del ranking, mientras que Djokovic escaló a la tercera posición.