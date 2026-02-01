Deportes |

Boca recibe a Newell's y va por la recuperación: hora, TV y formaciones

El equipo que dirige Claudio Úbeda viene de perder contra Estudiantes en La Plata, mientras que Newell's aún no ganó en el campeonato. Santiago Ascacíbar hará su debut en el Xeneize.

Boca recibirá este domingo a Newell's en La Bombonera por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, en la que buscará mejorar su nivel de juego y sumar su segunda victoria en el campeonato. El partido empezará a las 19:15, tendrá el arbitraje de Darío Herrera y será transmitido por ESPN Premium.

boca vs newells
En el último enfrentamiento entre ambos, Boca le ganó 5 a 0 a Newell´s en La Bombonera.

En el último enfrentamiento entre ambos, Boca le ganó 5 a 0 a Newell´s en La Bombonera.

El Xeneize viene de ganarle por 1 a 0 a Riestra en la primera fecha y de perder, en condición de visitante, ante Estudiantes de La Plata por 2 a 1.

ADEMÁS: Quinteros, tras el empate con Vélez: "Aún no superamos a ningún equipo"

Por su parte, la Lepra perdió ante Talleres en Córdoba en su debut en el torneo y, luego, empató sobre la hora ante Independiente en Rosario.

De los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, Boca ganó 4 y Newell´s se llevó uno. El último, fue un 5 a 0 a favor del equipo de Claudio Úbeda el pasado 5 de octubre en La Bombonera.

El entrenador del equipo de la Ribera tendrá que rearmar el equipo para esta noche y posiblemente haga debutar a algunos refuerzos, ya que cuenta con muchos jugadores lesionados como Alan Velasco, Milton Giménez, Edinson Cavani, Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia, Lucas Janson y Miguel Merentiel.

Una de las novedades aseguradas es el debut de Santiago Ascacíbar, flamante refuerzo proveniente de Estudiantes de La Plata. El Ruso compartirá mediocampo junto con Leandro Paredes y Ander Herrera. Además, Úbeda sorprenderá y le dará su voto de confianza a dos juveniles de las inferiores xeneizes.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Newell´s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerómino Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Coccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Fernando Echenique.

Hora: 19:15.

TV: ESPN Premium.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados