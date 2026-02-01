Boca recibe a Newell's y va por la recuperación: hora, TV y formaciones

boca vs newells En el último enfrentamiento entre ambos, Boca le ganó 5 a 0 a Newell´s en La Bombonera.

El Xeneize viene de ganarle por 1 a 0 a Riestra en la primera fecha y de perder, en condición de visitante, ante Estudiantes de La Plata por 2 a 1.

Por su parte, la Lepra perdió ante Talleres en Córdoba en su debut en el torneo y, luego, empató sobre la hora ante Independiente en Rosario.

De los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, Boca ganó 4 y Newell´s se llevó uno. El último, fue un 5 a 0 a favor del equipo de Claudio Úbeda el pasado 5 de octubre en La Bombonera.

El entrenador del equipo de la Ribera tendrá que rearmar el equipo para esta noche y posiblemente haga debutar a algunos refuerzos, ya que cuenta con muchos jugadores lesionados como Alan Velasco, Milton Giménez, Edinson Cavani, Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia, Lucas Janson y Miguel Merentiel.

Una de las novedades aseguradas es el debut de Santiago Ascacíbar, flamante refuerzo proveniente de Estudiantes de La Plata. El Ruso compartirá mediocampo junto con Leandro Paredes y Ander Herrera. Además, Úbeda sorprenderá y le dará su voto de confianza a dos juveniles de las inferiores xeneizes.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Newell´s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerómino Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Coccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Fernando Echenique.

Hora: 19:15.

TV: ESPN Premium.