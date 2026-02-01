Gustavo Quinteros, sin vueltas tras el empate con Vélez: "Todavía no superamos a ningún equipo"

quinteross Independiente empató los primeros tres partidos del Torneo Apertura y no mostró un buen funcionamiento, según el balance de Quinteros.

El entrenador reconoció que Independiente fue superado por su rival en la etapa inicial y destacó una mejoría en el complemento: "Vélez mereció irse en ventaja en el primer tiempo. En el segundo nos ordenamos mejor y fuimos superiores nosotros”.

Quinteros realizó un análisis de lo que fueron estos tres primeros partidos del torneo, en los que el Rojo sólo pudo empatar: “Todavía no superamos a ningún equipo para merecer los tres puntos. Tampoco nos superaron salvo en el primer tiempo de hoy que sí lo hicieron".

Luego se mostró autocrítico por lo que fue el primer tiempo y los problemas que viene teniendo el equipo, que hasta el momento no mostró solidez: “En el primer tiempo, el problema no estuvo por juntar a Cabral y Malcorra. Fue general. Nos llegaron con mucha facilidad. Nos falta funcionamiento de tres cuartos hacia adelante. El equipo sale jugando muy bien desde el fondo, pero estamos tomando malas decisiones y terminando mal las jugadas“.

El Rojo se fue silbado del estadio luego de que Hernán Mastrángelo marque el final del encuentro: "La gente de Independiente exige y me parece bien. No sólo quiere ganar, sino jugar bien. Espero que el próximo partido encontremos el funcionamiento. Con Vélez empezamos a jugar bien en la 5ta o 6ta fecha”.

El técnico de Independiente también habló de la llegada de Santiago Arias, el lateral derecho colombiano, que no debutó ayer: “Entrenó un solo día la parte táctica. Para que entre bien, tenemos que darle al menos una semana de entrenamiento y que comprenda exactamente la función que debe cumplir un lateral en este equipo”.

Por último Quinteros se refirió a las bajas que tuvo Independiente esta semana y confirmó que van a intentar suplirlas: “Con la salida de Ruiz y de Tarzia vamos a buscar un extremo. Estamos probando con Bodnar y De las Carreras. Debemos tener variantes”.

Diego Tarzia se va al Vitória de Brasil

El extremo surgido de las inferiores de Independiente, que corría de atrás en la consideración de Quinteros, tiene todo acordado para ser transferido al Vitória, de Brasil.

El pase es un préstamo en cubierto. Al haber llenado los cupos de préstamos al extranjero, el Rojo venderá el 5% de la ficha por 200.000 dólares por un año y medio. Luego el equipo brasileño tendrá una obligación de compra de 2.6 millones de dólares por el 75% del pase. Si no la efectúa, Independiente deberá devolverle el dinero al Vitória y Tarzia volverá a la institución.

Desde su debut en primera, Diego Tarzia jugó 64 partidos, convirtió cinco goles y dio cuatro asistencias. Sus últimos minutos fueron en la fecha 2 ante Newell's en Rosario.