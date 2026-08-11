Cerúndolo y Etcheverry dieron el golpe y eliminaron a los número 1 del mundo

Los argentinos vencieron a Henry Patten y Harri Heliovaara por 6-3 y 6-4 y alcanzaron por primera vez las semifinales de un Masters 1000 en dobles en Montreal.
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry consiguieron la victoria más importante de su carrera como dupla al derrotar por 6-3 y 6-4 a Henry Patten y Harri Heliovaara, los número 1 del ranking mundial de dobles, por los cuartos de final del Masters 1000 de Montreal. Los argentinos impusieron condiciones desde el comienzo y cerraron el partido en sets corridos, asegurándose por primera vez un lugar entre los cuatro mejores de un torneo de esta categoría.
La dupla nacional encontró su mejor versión después de sus tempranas eliminaciones en singles, donde Cerúndolo cayó ante Alex Michelsen y Etcheverry frente a Nuno Borges. En Montreal, ambos decidieron enfocarse en el dobles y ya habían dado un golpe en el debut al superar a Lloyd Glasspool y Julian Cash, campeones defensores de Wimbledon. Luego avanzaron directamente a cuartos por la ausencia de Luciano Darderi y Alejandro Tabilo.
Ante los líderes del ranking, Etcheverry se ubicó del lado derecho y Cerúndolo jugó como revés, una combinación que funcionó desde el primer punto. La pareja argentina consiguió el primer quiebre en el octavo game del set inicial y se quedó con el parcial por 6-3, y en el segundo, resistió las oportunidades que generaron sus rivales salvando diez break points durante el encuentro, y volvió a quebrar en el noveno juego para sellar el 6-4 definitivo.
Ahora, Cerúndolo y Etcheverry buscarán la final frente a los brasileños Rafael Matos y Orlando Luz, que eliminaron a Guido Andreozzi y al francés Manuel Guinard en un partido definido por súper tie-break. Para los argentinos será una nueva oportunidad de seguir sumando rodaje en dobles antes del US Open, el último Grand Slam de la temporada, que comenzará el 30 de agosto en Nueva York.
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