Cerúndolo y Etcheverry dieron el golpe y eliminaron a los número 1 del mundo

Ante los líderes del ranking, Etcheverry se ubicó del lado derecho y Cerúndolo jugó como revés, una combinación que funcionó desde el primer punto. La pareja argentina consiguió el primer quiebre en el octavo game del set inicial y se quedó con el parcial por 6-3, y en el segundo, resistió las oportunidades que generaron sus rivales salvando diez break points durante el encuentro, y volvió a quebrar en el noveno juego para sellar el 6-4 definitivo.