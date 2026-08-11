Lanús goleó 3 a 0 a Talleres en Córdoba y profundizó la crisis del equipo de Sampaoli

El Granate aplastó al Matador en el Kempes con un doblete de Yoshan Valois y un gol de Dylan Aquino mientras la T volvió a quedar en deuda en ataque.
Lanús goleó 3 a 0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 y consiguió tres puntos claves para acomodarse en la pelea por clasificar a los octavos de final. El equipo cordobés tuvo cerca del 65% de la posesión, pero no logró traducir ese dominio en situaciones claras y terminó sufriendo una durísima derrota como local.
El conjunto dirigido por Jorge Sampaoli manejó la pelota durante buena parte del encuentro, aunque la falta de profundidad volvió a ser el principal problema de Talleres. Lanús, en cambio, esperó su oportunidad y encontró la ventaja a los 28' del segundo tiempo, cuando Dylan Aquino protagonizó una gran acción individual por izquierda, ingresó al área y definió cruzado ante la salida de Ezequiel Unsain.
El golpe dejó sin reacción a la T, que rápidamente recibió dos tantos más y quedó prácticamente sentenciada. Yoshan Valois ingresó a los 20 minutos del complemento y tardó apenas diez en convertirse en protagonista, ya que marcó un doblete en un lapso de ocho minutos para transformar el ajustado 1-0 en goleada. El Granate aprovechó cada espacio y cerró el partido con una contundente diferencia.
Con este triunfo, Lanús llegó al quinto puesto de la Zona A y recuperó terreno después de las derrotas ante Unión e Instituto, además de quedar eliminado de la Copa Argentina y sin competencias internacionales. Talleres, por su parte, buscará reaccionar el próximo lunes a las 21.30 ante Gimnasia de Mendoza, mientras que el Granate recibirá a Independiente ese mismo día desde las 17.
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