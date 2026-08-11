Lanús goleó 3 a 0 a Talleres en Córdoba y profundizó la crisis del equipo de Sampaoli

El Granate aplastó al Matador en el Kempes con un doblete de Yoshan Valois y un gol de Dylan Aquino mientras la T volvió a quedar en deuda en ataque.

Lanús goleó 3 a 0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 y consiguió tres puntos claves para acomodarse en la pelea por clasificar a los octavos de final. El equipo cordobés tuvo cerca del 65% de la posesión, pero no logró traducir ese dominio en situaciones claras y terminó sufriendo una durísima derrota como local.